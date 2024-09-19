字節跳動否認與台積電合作「造芯」　內部自研仍處於「設計階段」

▲字節跳動否認與台積電合作造晶片。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國矽谷相關媒體16日報導稱，字節跳動正計劃與台積電合作，生產其自主設計的數十萬塊AI芯片（晶片，下同），目標在2026年達到量產，試圖減少對AI芯片壟斷者英偉達的依賴。對此，字節跳動昨（18）日否認稱，在芯片領域確實有一些探索，但還處於初期階段，主要是圍繞推薦、廣告等業務的成本優化。

▲位於北京中航廣場的字節跳動辦公樓。（圖／視覺中國）

《虎嗅APP》報導，今（2024）年，字節跳動訂購了超過20萬片英偉達H20系列芯片，這是美國出口管制下，允許向中國出售的最先進的芯片。該訂單價值超過20億美元，仍在等待全額交付。

字節跳動假使想要繞過英偉達，直接和台積電合作，開發其自行研發的訓練和推理芯片，這些內部設計芯片的成本將比從英偉達購買便宜數十億美元，不過，這些芯片仍處於設計階段。

▲字節跳動仍持續推動自研晶片發展。（示意圖／翻攝中新網）

據了解，在AI算力決定發展的前提下，即便美國有對大陸的科技出口管制，A800、H800「閹割版」芯片，仍是大陸互聯網大廠爭相搶購的對象。數據顯示，百度、字節跳動、騰訊和阿里巴巴在2023年共向英偉達提供價值10億美元的訂單，採購約10萬片A800芯片。

為解決缺「芯」問題，字節跳動已多次爆出自主開發芯片的傳聞。在台積電前，字節便曾傳出與博通合作的消息。字節跳動6月份便傳出或與美國芯片設計商博通合作開發一款AI芯片，採用台積電5 奈米工藝，暫未流片（試生產），但被字節跳動否認。

在「2022火山引擎原動力大會」上，字節跳動負責火山引擎的副總裁楊震原透露，字節跳動自研芯片包含視頻（影片）編解碼、雲端推理加速等場景應用。

至於字節跳動則是在2020年下半年組建出一個人數精簡的團隊研發芯片，當時，研發的芯片主要用於推薦算法和視頻處理，尚未涉入2022年井噴的「AI大模型」行列。

值得注意的是，台積電董事長兼總裁魏哲家曾在2023年赴上海與大陸客戶閉門洽談，他曾提到，只要不在美國祭出的「實體清單」上，台積電就可以為其代工。