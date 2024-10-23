　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖SPA池吸入男童手臂！溺水8分鐘致腦損　二審判賠611萬

▲桃園市某社區林姓小六生2017年暑假在社區附設SPA池游泳，左手臂慘遭排水口吸入溺水，送醫撿回一命卻造成腦部病變重殘。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市某社區SPA池，2017年間因排水孔蓋脫落，將男童的手臂吸入，男童溺水導致腦部受損。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市11歲林姓男童，2017年7月底某日下午2點多，在桃園區的住家社區SPA池游泳，手臂突然遭到排水孔吸住溺水。男童經過急救後仍因腦部損傷，自此生活無法自理。家屬向管委會、物業公司及SPA池保養業者求償3400萬元，一審判賠222萬餘元，案經上訴，高等法院重新計算後，二審改判賠611萬餘元。可上訴。

這起恐怖SPA池吸人案件發生在2017年7月30日，下午兩點多，林姓男童在自家社區的SPA池戲水。但因SPA池之排水孔蓋螺絲鏽蝕，結果排水孔突然脫落。男童的左手臂因此被吸入達20公分，雖然極力掙扎，但仍無法掙脫。最後男童口鼻遭水面漫過，溺水8分鐘後才被發現，當時已經失去意識。

男童被緊急送醫，經過急救後，仍因缺氧性腦病變、肢體功能嚴重受損、併吸入性肺炎等傷害，至今講話不清楚、四肢無力、走路不穩，平衡感弱需使用助行器，無法自理生活，喪失勞動能力85％，將來仍須持續復健維持肌力，並由專人全日看護。家屬不滿，提出民刑事訴訟。

刑事部分，檢方最後對負責SPA池保養的楊姓業者，依照「業務過失傷害罪」提起公訴，楊男最後遭判刑3月、得易科罰金9萬元，因為與家屬以140萬元達成和解，獲得2年緩刑的自新機會。另外家屬也針對管委會、物業公司及SPA池保養楊姓業者求償3400萬元。

一審法院審理後，認為家屬也有一半過失，最後判決物業公司、SPA池保養業者須連帶賠償男童182萬餘元，並賠償男童父母各20萬元精神撫慰金，社區管委會則免賠。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為物業公司與楊姓業者確實具有疏失，必須賠償。經過計算後，高院依照男童的餘命約到2090年為止，需要的看護費用高達802萬餘元，復健費用72萬餘元，勞動力減損251萬餘元，以及精神慰撫金250萬元。

但高院也認為家屬與男童有過失，因SPA池公告12歲以下需家長陪同，但家長卻放任男童獨自使用SPA池。此外，SPA池水深僅64到54公分，當時男童因趴平身體，與排水孔平行，才會被排水孔吸入。故此，高院認為家屬與男童與有過失50％。經過計算後，改判決男童可以獲賠561萬6331元，另外男童父母各獲得25萬元精神慰撫金；合計獲得賠償611萬6331元。

ET快訊
副主委遭爆傳訊「我想X妳」涉性騷！　國民黨回應了
快訊／周杰倫太猛！　釋票「80萬人搶3000張」創紀錄
快訊／雨區擴大！　4縣市豪大雨特報　
2童扮金童玉女「捧奠字燈籠」廟裡拍照炎上　母刪文向媽祖道歉
《獵人》99號曝光！　網全服了：我給過
整棟炸到灰飛煙滅！以軍轟黎巴嫩大樓　連拍瞬間曝光
快訊／90萬股民哭了！　00940首度縮水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

色情護膚館被抄！7尋芳客排等長腿越南妹被抓　老闆、員工下場曝

「BB槍+球棒」搶移工1千元還逼下跪　桃園強盜2人組下場曝

愛爾麗總裁捐百萬高科技裝備　刑事局除暴特勤獲熱顯像盾牌

派出所領遺失證件「竟被要求按指紋」　新竹美女律師PO網開罵

史上最多紀念幣！哈利波特、奧運等共上萬件　執行署11月5日拍賣

綠燈起步切到砂石車正前方...司機沒看到　女騎士捲車底身亡　　

自小客台88線潮州交流道「撞護欄翻覆」　方向盤故障害2人受傷

有夠無聊！稽查人員「手電筒瘋狂閃狗」挑釁　惹怒萌眼歐告狂吠

2童扮金童玉女「捧奠字燈籠」廟裡拍照被炎上　母刪文向媽祖道歉

主奴關係「性慾養成」少女…赤裸深蹲拍羞恥照　男賠5萬換緩刑

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

亂拍貓的屁屁有癱瘓風險！　老饕都摸胸毛「真的很嫩」

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

坂口健太郎.李泳知聊天超混亂XD　開撩「已經是朋友」全場心動惹

違規迴轉害死科大生喊測酒駕　肇逃名車男狂推責...家屬怒了

萬聖節扮成小紅帽＆大野狼　鋒利爪子＋大肚子神還原！

色情護膚館被抄！7尋芳客排等長腿越南妹被抓　老闆、員工下場曝

「BB槍+球棒」搶移工1千元還逼下跪　桃園強盜2人組下場曝

愛爾麗總裁捐百萬高科技裝備　刑事局除暴特勤獲熱顯像盾牌

派出所領遺失證件「竟被要求按指紋」　新竹美女律師PO網開罵

史上最多紀念幣！哈利波特、奧運等共上萬件　執行署11月5日拍賣

綠燈起步切到砂石車正前方...司機沒看到　女騎士捲車底身亡　　

自小客台88線潮州交流道「撞護欄翻覆」　方向盤故障害2人受傷

有夠無聊！稽查人員「手電筒瘋狂閃狗」挑釁　惹怒萌眼歐告狂吠

2童扮金童玉女「捧奠字燈籠」廟裡拍照被炎上　母刪文向媽祖道歉

主奴關係「性慾養成」少女…赤裸深蹲拍羞恥照　男賠5萬換緩刑

抽中賺3.4萬元！全家餐飲11／14掛牌上櫃　11／4起開始申購

快訊／潭美颱風共伴效應發威！氣象署17:00啟動「劇烈豪雨作業」

藍副主委遭爆傳訊「我想X妳」涉性騷　國民黨：釐清真相再說明

賴清德研議中山國小改「渭水」　吳宗憲：比改教育環境重要？

車禍醒來「回到24歲」！他40年記憶消失　不知網路是什麼

爭取支持人工生殖法！民眾黨曝參加同志遊行圖　嗆黃捷帶風向比質詢強

色情護膚館被抄！7尋芳客排等長腿越南妹被抓　老闆、員工下場曝

周杰倫太猛！大巨蛋釋票「80萬人搶3000張」再創紀錄　中獎率僅0.3%

「BB槍+球棒」搶移工1千元還逼下跪　桃園強盜2人組下場曝

最高每坪120萬元！文山元利案單月賣316戶　實登行情全曝光

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

又是未成年偷開車　新竹17歲男撞斑馬線母女3人

國民黨副主委爆性騷！　深夜連發訊息：我想X妳

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」

北市19歲女11F墜落　搶命2小時宣告不治

快訊／高雄某商旅今早惡火1死3傷！　房客「抱室外機」待援

衛生所人妻出軌男師！綠帽夫控：性交200次

即／員林砂石車輾碎電動機車　女騎士慘死　　

快訊／汐止好市多旁民宅失火！　交通大癱瘓

台中七期豪宅虐死片曝！兇嫌拿電擊棒嗆慢慢玩

驚悚畫面曝　女騎士瞬間消失慘死輪下

兒到大陸工作...獸父侵犯他前女友遭判3年9月

弱智兒才過世心臟又開刀　婦去復健被輾死！

葉欲立被控性騷現身說明　掩面落淚反控遭威脅恐嚇

更多熱門

相關新聞

淫阿公5度摸孫女下體　判7年定讞

淫阿公5度摸孫女下體　判7年定讞

桃園市男子阿偉（化名），2021年起，趁著照顧年僅7歲孫女的機會，5度撫摸孫女下體。孫女在學校叫同學摸她下體時，被老師發現異狀，追問之下才得知全案。阿偉遭法院審理時，竟辯稱孫女「自己脫褲子要我幫忙抓癢」，一審重判12年、二審改判7年。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

通報案成長58倍　高檢署發布依托咪酯毒情警示

通報案成長58倍　高檢署發布依托咪酯毒情警示

2024司法影展　首推張鈞甯主演《化外之醫》

2024司法影展　首推張鈞甯主演《化外之醫》

父拿錢給選民　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

父拿錢給選民　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

桃機擴建弊案　前處長收賄判刑定讞

桃機擴建弊案　前處長收賄判刑定讞

關鍵字：

法律人權SPA溺水男童二審高等法院賠償腦損

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數

還有機會！周杰倫大巨蛋秒殺　釋票時間曝光

Yuri一天約2男！家中獨處千億小開　再換前棒棒堂男孩

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

蔡康永開箱麥當勞獵人卡　8字笑翻網友

周杰倫演唱會一開賣就卡住！　「驚現403畫面」網曝原因

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

又是未成年偷開車　新竹17歲男撞斑馬線母女3人

12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了

蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

萬聖節扮金童玉女廟裡拍照　1字惹議

周杰倫開賣創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

國民黨副主委爆性騷！　深夜連發訊息：我想X妳

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」

更多

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面