恐怖SPA池吸入男童手臂！溺水8分鐘致腦損　二審判賠611萬

▲桃園市某社區SPA池，2017年間因排水孔蓋脫落，將男童的手臂吸入，男童溺水導致腦部受損。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

桃園市11歲林姓男童，2017年7月底某日下午2點多，在桃園區的住家社區SPA池游泳，手臂突然遭到排水孔吸住溺水。男童經過急救後仍因腦部損傷，自此生活無法自理。家屬向管委會、物業公司及SPA池保養業者求償3400萬元，一審判賠222萬餘元，案經上訴，高等法院重新計算後，二審改判賠611萬餘元。可上訴。

這起恐怖SPA池吸人案件發生在2017年7月30日，下午兩點多，林姓男童在自家社區的SPA池戲水。但因SPA池之排水孔蓋螺絲鏽蝕，結果排水孔突然脫落。男童的左手臂因此被吸入達20公分，雖然極力掙扎，但仍無法掙脫。最後男童口鼻遭水面漫過，溺水8分鐘後才被發現，當時已經失去意識。

男童被緊急送醫，經過急救後，仍因缺氧性腦病變、肢體功能嚴重受損、併吸入性肺炎等傷害，至今講話不清楚、四肢無力、走路不穩，平衡感弱需使用助行器，無法自理生活，喪失勞動能力85％，將來仍須持續復健維持肌力，並由專人全日看護。家屬不滿，提出民刑事訴訟。

刑事部分，檢方最後對負責SPA池保養的楊姓業者，依照「業務過失傷害罪」提起公訴，楊男最後遭判刑3月、得易科罰金9萬元，因為與家屬以140萬元達成和解，獲得2年緩刑的自新機會。另外家屬也針對管委會、物業公司及SPA池保養楊姓業者求償3400萬元。

一審法院審理後，認為家屬也有一半過失，最後判決物業公司、SPA池保養業者須連帶賠償男童182萬餘元，並賠償男童父母各20萬元精神撫慰金，社區管委會則免賠。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為物業公司與楊姓業者確實具有疏失，必須賠償。經過計算後，高院依照男童的餘命約到2090年為止，需要的看護費用高達802萬餘元，復健費用72萬餘元，勞動力減損251萬餘元，以及精神慰撫金250萬元。

但高院也認為家屬與男童有過失，因SPA池公告12歲以下需家長陪同，但家長卻放任男童獨自使用SPA池。此外，SPA池水深僅64到54公分，當時男童因趴平身體，與排水孔平行，才會被排水孔吸入。故此，高院認為家屬與男童與有過失50％。經過計算後，改判決男童可以獲賠561萬6331元，另外男童父母各獲得25萬元精神慰撫金；合計獲得賠償611萬6331元。