「愛家鄉行動趣」！看見家鄉．永續豐年影展暨成果發表會週末上場

▲「看見家鄉．永續豐年」影展暨成果發表會，將於本周末舉行。（圖／台灣看見家鄉推廣教育協會提供）

記者吳銘峯／台北報導

由「台灣看見家鄉推廣教育協會」持續推動的「看見家鄉．永續豐年」計畫，今年邁入第八年，並於本週六（26日）舉辦影展暨成果發表會，共有7所基地學校和6組回流小導演，共計13部飽含情感的家鄉紀錄片首亮相。成果發表的地點在永豐金控中崙大樓3樓表演廳（台北市八德路二段306號3樓）舉行，時間是上午10:30開始，歡迎各界共襄盛舉。

「看見家鄉」計畫自2017年啟動，2021年由台灣看見家鄉推廣教育協會持續推動。帶領學童操作空拍機，掌握另一項說故事工具，並注入人文關懷與思考，向全民傳遞家鄉價值。

「看見家鄉」計畫由教育部資訊及科技教育司指導，獲得永豐金控∣永豐銀行、財團法人瑞儀教育基金會、財團法人聯華電子科技文教基金會、台北市華朋扶輪社等企業贊助。至今已產出68部影片，培育逾250位小導演，吸引超過200位青年隊輔，實作時數達6,000小時以上。

今年以「愛家鄉行動趣」為主軸，透過7所基地學校和6組回流小導演的鏡頭，記錄臺灣這片土地的無名英雄與故事，傳遞濃厚的家鄉情感，期盼以影像喚起更多人對家鄉的關注與行動。透過專業導演與青年隊輔的陪伴，帶領孩子親近生長的土地，運用空拍機與相機鏡頭訴說家鄉故事。今年參與的學生年齡，從小學三、四年級到國中三年級，孩子們背著攝影器材，探索家鄉，用心記錄家鄉的細微末節，同時，也省思在地環境議題，進而拓展對世界的視野，共創美好生活。

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