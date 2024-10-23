主奴關係「性慾養成」少女…赤裸深蹲拍羞恥照　男賠5萬換緩刑

▲新北黃姓男子和未成年少女形成主奴關係，要求她自拍猥褻照挨告。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／新北報導

新北黃姓男子和未成年少女建立「主奴關係」，要求她每天做日課、指派調教任務，也就是依黃男指定的地點、姿勢、時間，自拍裸露的影片、照片共23份。全案經新北地院審理，法官認為兩人為少男少女談情說愛，且黃男已賠償受害人5萬元並達成和解，依犯製造少年為猥褻行為之電子訊號罪，處1年6月徒刑，緩刑3年，並完成法治教育15小時。檢方再上訴，台灣高等法院改依黃男犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，減刑處1年10月徒刑。緩刑3年，並在1年內完成法治教育15小時。可上訴。

判決指出，黃男在網路認識少女小琪(化名)後，明知她未滿18歲，仍從2021年12月25日起至2022年4月18日止，和她建立「主奴關係（性愛上的一種綁縛與調教、主導與順從、施虐與受虐，英文稱為BDSM）」，並以日常管教為名，要求小琪自拍裸露照片、影片，以繳交黃男派的「日課作業」，並要求小琪得通過學校模考標準，不然必須拍攝「指定姿勢羞恥照」，更詳細具體指示小琪「自慰的步驟」、「特別調教任務流程」等內容，像是拍攝只穿內褲深蹲10次、全裸半蹲開腿比YA等動作，再要求小琪將完成的照片和影片回傳給他欣賞。

另外，黃男還會在睡前臨時給小琪指令，像是「錄1分鐘的刷乳頭影片，要塗牙膏」，並向小琪宣布他規劃的明年預定計畫，一一列點說明諸如「達成每週自慰1次，時效為1個月」、「管教複雜化：開始要求裸睡」、「規則數據化並簽訂主奴契約」、「稱呼合理化：明年開始，會教妳什麼場合需要叫主人」，並表示「性慾的養成，就是這麼回事」，小琪也回覆「喔好」、「知道了」等語。

全案曝光後，黃男坦承犯行。法官認為，兩人雖沒見過面，但有長期互動，是彼此生活中情感的慰藉。黃男指示小琪拍片時，不斷強調「不勉強歐真的喜歡才做」，互動過程中也未提供任何好處或利益，難認有強迫或引誘，整體情境為少男少女談情說愛，又考量黃男以5萬元和小琪、小琪父母調解，無前科、素行良好，大學肄業待業中等情，依犯製造少年為猥褻行為之電子訊號罪，處1年6月徒刑，緩刑3年，並完成法治教育15小時。

檢方再上訴，認為黃男傳訊說「處罰就決定是夾乳頭了」、「現在去做，用12張照片換今天的特殊日課」、「這次想讓妳拍點不一樣的，所以妳會需要胸罩這個東西」、「那看起來摸乳頭不夠舒服囉，那就換下面」，又在小琪未按時完成時，表示「我要用兩項日課的方式來增加妳的行動力跟記憶力」、「我不是有說這幾天要摸嘛，不乖」、「以後出去玩沒做任務的處罰都是以剝奪穿著為主」等語，確有趁小琪性自主未成熟時，勸誘、鼓勵小琪自拍猥褻照片、影片，符合法律上「引誘」構成要件。

台灣高等法院審理，法官認為檢方說的有理，不過黃男引誘小琪拍攝的手段平和，犯罪情節也非嚴重，且已和受害人調解，依刑法第59條給予減刑，改依黃男犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處1年10月徒刑。緩刑3年，並在1年內完成法治教育15小時。可上訴。