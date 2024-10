川普遭踢爆羨慕希特勒　賀錦麗批：不適任、危險

▲賀錦麗在CNN新聞「市民大會」節目上,稱川普危險。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國副總統賀錦麗23日晚間上CNN新聞「市民大會」(CNN town hall)節目,當被主持人問及當上總統是否會比共和黨對手川普更親以色列時,她並未正面回答,但稱川普「危險」,再次提及前白宮幕僚長凱利(John Kelly)踢爆川普羨慕希特勒的話題。

賀錦麗在CNN新聞「市民大會」節目一開場就表示,她認為川普不穩定、越來越不穩定且不適任,曾與川普在白宮共事過的人都是共和黨人,包括他的國安顧問、前副總統等人,都公開稱川普並不適任且危險,就連美國海軍陸戰隊退役上將凱利也在選前拋出川普有多危險的訊號,「為何這些與他共事過的人要選在此刻站出來告訴美國人民這些?老實說,我認為這是凱利發出的911警訊」。

此前,曾擔任川普政府的前幕僚長凱利向紐約時報透露,川普嚮往獨裁、不愛被憲法約束、肯定希特勒執政、符合法西斯主義者的定義,「希特勒也曾做過好事」、「想要希特勒手下的那種將軍」。

針對這些言論,賀錦麗23日稍早批評,川普日益不穩定,「我們知道川普想要什麼,他想要不受限制的權力」。

Vice President Harris in the CNN Presidential Town Hall: “I do believe that Donald Trump is unstable, increasingly unstable, and unfit to serve.” pic.twitter.com/obEI5QFWiL