周董粉絲快看！「1地點」絕佳大巨蛋視野曝光　萬人暴動排隊

▲周杰倫演唱會一票難求。（圖／杰威爾提供）



網搜小組／劉維榛報導

天王周杰倫演唱會門票，創下史上最難買紀錄，89萬人搶15萬張門票，甚至有黃牛喊出一張30萬的荒唐天價。而總部位在大巨蛋附近的蝦皮腦筋動得快，號召「揪團辦公室聽周董演唱會」的活動，引發3.1萬名網友暴動了，「所以蝦皮店員可以上去參與嗎」，還有各大企業小編也現身卡位。

周董將在12月5日至8日攻進大巨蛋開唱，但只有15萬人能進場狂嗨高歌，對此，搶不到票的網友也想出奇招，像是爬進大巨蛋下水道、通風管，或是應徵掃地工作等，就是希望能親眼目睹天王風采。

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而蝦皮就位在大巨蛋附近，小編直接在Threads直呼，「聽說大巨蛋下水道、通風管已經滿了，這邊推薦一個絕佳景點給大家」，發起揪團到辦公室聽周杰倫演唱會的活動，引來3.1萬名粉絲暴動了。

留言串中，還引來Netflix、CoCo、Klook、104人力銀行、全家小編們朝聖+1看周董，「從我咩到你咩 一共五步」、「我要帶飲料過去」、「請問同集團同事可以優先面試嗎」、「先來排隊」、「全家一起」、「我現在投履歷還來得及嗎」、「哪裡可以排隊入場」。

其他網友也笑回，「身為蝦皮重度使用者可以優先錄取嗎」、「所以蝦皮店員可以上去參與嗎」、「留言區是什麼各大企業聚集地嗎？超多小編」、「好，再自備一個望遠鏡」、「可以擺攤嗎？感覺會賺」、「如果大巨蛋天花板可以打開，那就可以去頂樓往下看了」、「蝦皮缺工讀嗎」。