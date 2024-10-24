「搶到周杰倫4張票」卯死了　星宇航空也中籤！本尊曝：前陣子超衰

▲原PO搶到周杰倫演唱會門票。（圖／杰威爾提供）



網搜小組／劉維榛報導

天選之人！天王周杰倫12月在台北大巨蛋連唱4天，引發89萬人搶15萬張門票，創下史上最難買紀錄。而一名網友先是搶到6880元特區，後來又買到1880元的座位，讓他開心不已，不僅如此，原PO還抽到星宇航空申購，引來大票網友眼紅驚呼，「一輩子的運都在這個月了！」

一位網友在Dcard分享無敵幸運經驗，他表示，21日才抽中星宇航空申購股票，昨天甚至搶到周杰倫演唱會的票，而且分別在中午與下午，各搶到6880元特區2張與1880元2張座位。

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原PO不禁自嘲，「我覺得我在用陽壽搶東西」，且先是抽到星宇航空，「明明之中告訴我把賺的錢拿去演唱會？」同時，原PO也透露，其實6月才出一場車禍，「不枉費前陣子我真的超衰」，所幸否極泰來，現在受到幸運之神眷顧。

底下網友紛紛羨煞直呼，「一輩子的運都在這個月了」、「嗚嗚嗚完全搶不到」、「有意願想購買周董的票」、「太扯！我怎樣都買不到」、「你好運用完了！我看你不妙了，把杰倫讓給我，保你平安」、「再去買個麥當勞就圓滿了」、「趁現在運氣好去買樂透」。

但也有網友熱心建議，「我真的相信運氣這種東西會用掉，前幾天看一個日本節目『跟拍到你家』，有一個人出了10次車禍，但非常容易中大獎，真的嚇死我，個人建議可以考慮捐小錢、發票給流浪貓狗、家扶等等的擋災」。