「搶到2張周杰倫門票」衝一波告白：受夠曖昧！全場祝福　結局哭了

▲原PO成功搶到門票。（圖／杰威爾提供）



記者施怡妏／綜合報導

天王周杰倫即將於12月初在台北大巨蛋舉辦4場演唱會，15萬張門票昨（23）日中午12點開賣，瞬間就秒殺，讓許多沒成功的粉絲痛苦哀號，有幸運粉絲大喊，搶到了2張演唱會門票，打算找曖昧對象一起去，並趁這個機會告白，網友留言祝福他成功，可惜最後被拒絕了，「票也讓給她了」。

男網友在Dcard發文，「有周杰倫的票就可以告白成功嗎？」幸運搶到周五的門票2張，但他並沒有特別想去看，只是因為曖昧對象很喜歡周杰倫，想趁這個機會跟女生告白，受夠了曖昧遊戲，「如果她拒絕就好聚好散把票賣了，如果同意交往就帶她去看演唱會」。

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當天原PO就約了女生吃飯，告白後女方表示「目前沒有打算要跟任何人交往」，很珍惜原PO這位朋友，原本女生還邀他一起去看演唱會，但他心情受到很大的打擊，於是把票讓給對方，「她就謝謝我，然後會跟家人一起去看，謝謝祝福我的大家，雖然最後還是失敗，但心情有好一點」。

貼文曝光，網友留言安慰他，「肯為喜歡的人努力的男生很帥」、「會遇到更適合你的」、「至少她很誠實，拍拍你，有搶到票的男生最帥了」、「如果她剛好對你有好感，這絕對超級浪漫的」、「如果我拒絕對方的告白，我也會不好意思收，這女的不簡單」、「看來告白氣球被戳破了」、「臉皮不夠厚，失敗就繼續衝啊，演唱會一起去，結束一起嗨」。