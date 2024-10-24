杰倫盃棒球賽？小商人曝損友撂人「揪黃牛打球」：活到老運動到老

▲周杰倫12月即將在台北大巨蛋舉行的演唱會，3天將近15萬張票在23日中午開賣後被秒殺。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

記者閔文昱／綜合報導

歌王周杰倫12月在台北大巨蛋的演唱會門票今（23日）開賣，網路上隨即出現黃牛漫天叫價，以定價10倍以上金額轉售。對此，網紅小商人透露，有朋友因為不滿搶不到票又看到黃牛加價賣票，已經決定要找幾個年輕人和黃牛面交，並找對方「打棒球」。

小商人23日晚間在臉書發文表示，他有位損友買不到周杰倫的票，然後又看到黃牛加價賣票，一氣之下就決定要找幾個年輕人去和黃牛面交，再和對方一起「打棒球」，似乎是暗示要把黃牛當球。不過小商人也強調，「希望真的是打球啦。演唱會的票而已，不要運動到受傷就好。」

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小商人更在留言區笑稱，這名損友已經50歲了，還會帶公司的年輕人一起打棒球，「真的是活到老，運動到老，維持身體健康真的很重要。」

貼文一出，馬上笑翻不少網友，紛紛留言「問題是沒看過所有人拿球棒同時上場的」、「球賽有轉播嗎」、「忘了帶球只好⋯」、「不知道打完棒球是否有買票，票價有打折嗎？打到骨折」、「運動完後通體舒暢」、「希望有影片可以舒壓」、「可以一起練身體嗎？我想當外野手」、「這樣就對了！沒有什麼事是國球不能解決的事」。