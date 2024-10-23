東北季風聯手潭美颱風今起雨區擴大　3地濕答答下到周末

▲今天開始台南以北、東半部各地的沿海地區可能有明顯風勢，降雨也轉明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風影響，中央氣象署今一早發布大雨特報，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今天台灣處在北方的大陸冷高壓及南方潭美颱風之間，氣壓梯度力很大，也因此在東北季風環境下有明顯的強風，今天開始台南以北、東半部各地的沿海地區都可能有明顯風勢，留意瞬間強陣風帶來的影響。

歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，降雨今天也轉明顯，目前桃園以北、宜蘭已經轉為陰雨天氣，預估今天後續降雨會繼續擴大到新竹以北及東半部地區，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等地區會有較多累積雨量。

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氣溫也隨著東北季風南下而明顯轉涼，歐宗學指出，北部平地晨間低溫普遍在20度左右，市區低溫也只有21至22度，白天回溫不明顯，高溫可能只有24至25度，全天都是比較偏涼。中南部降雨不明顯，整體氣溫稍降1至2度，但白天回溫仍然明顯，會有較大的日夜溫差。

歐宗學提到，潭美颱風預計明天逐漸通過菲律賓呂宋島進入南海，距離台灣相當遙遠，但外圍環流水氣可能北上至台灣附近，配合東北季風影響，迎風面地區的降雨會再擴大，影響範圍更廣，且下雨時間更長、雨量更多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭要留意長時間降雨的影響。明天的風勢、氣溫跟今天相似。

他說，周五潭美颱風已經來到南海，會持續往西朝海南島的方向移動遠離，在台灣附近的水氣將逐漸減少，氣溫也將逐漸回升。預估上半天期間各地風雨依舊但會逐漸減弱，下半天以後大部分地區的風雨都會趨緩，但在颱風遠離後的東南風環境下，花東到恆春半島地區可能還是會有較高的降雨機率。

歐宗學說，周六潭美颱風已經脫離台灣附近，環境風向東南至偏東風，迎風面東半部有局部短暫陣雨機會，西半部午後注意可能有局部短暫陣雨。周日逐漸轉為東北風環境，基隆北海岸、東北部有零星降雨，中部山區、南部及花東仍然有午後陣雨機會。