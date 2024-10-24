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男大生飯店走廊追狗玩「下秒墜樓」　恐怖瞬間影片曝

記者張靖榕／綜合報導

印度海德拉巴發生一起意外事件，23歲大學生烏代（Uday）日前在飯店參加生日派對時，因與一隻狗狗在走廊嬉戲追逐，結果不慎從3樓窗戶墜落喪命。

▲烏代追狗追到墜樓。（圖／翻攝X）

▲烏代追狗追到墜樓。（圖／翻攝X）

《印度斯坦時報》報導，烏代與同學們於21日在昌達訥格爾的VV Pride飯店舉行生日派對，並在聚會結束後在飯店內續攤。派對期間，烏代走出房間看到一隻狗就追了上去，原本想將狗趕走，最後卻玩起追逐遊戲。

飯店監視器畫面顯示，烏代和狗狗在走廊上來回奔跑，但當兩者衝向面朝街道的窗戶時，狗狗靈敏地在最後一刻右轉跑開，烏代卻因來不及煞車，前方窗戶又正好是打開的狀態，烏代直接撞向窗戶並從3樓墜落。目擊的朋友們隨即趕來查看情況並呼叫救援，然而，烏代仍因傷勢過重當場身亡。

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