出國旅遊會選擇「日本 or 韓國？」　一票人秒選：全方位完勝

▲大家喜歡去哪旅遊？（示意圖／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人喜歡去日本、韓國玩，近日就有網友發文表示，他以前覺得日本的物價較高，但疫情過後，卻覺得日本相對便宜許多，倒是韓國顯得貴一些，如果大家要出國玩，會選擇去日本還是韓國呢？貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家出國會選日本還韓國」為標題發文，提到他以前一直覺得日本的物價高，很多精緻的小物品都不便宜。然而疫情過後，隨著日幣貶值，使得前往日本旅遊的成本大幅降低，相對從前便宜了不少。

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原PO接著則說，以前去韓國，會覺得衣服真的很便宜，但是現在與日本相比，就會覺得花費比較貴一點了。因此他便好奇，如果現要出國旅遊，大家會選擇日本還是韓國？

貼文曝光後，多數網友直呼，「日本，個人對韓國沒興趣」、「機票、住宿韓國比較便宜，但整體還是日本大勝」、「秒選日本」、「日本每個地方都有值得一去的風景」、「兩邊都去過，認真推日本」、「日本美食比較好吃」、「日本食物比較合我的口味」、「輪流去呀，不過我比較喜歡日本就是了」、「日本旅遊全方位完勝韓國」。

也有網友表示，「韓國食物比較合我口味」、「韓國食物我很愛，住宿CP值比較高」。另有網友則推泰國，「泰國，東西好吃又好買」、「泰國吧，按摩無敵，日本除了吃跟逛就沒辦法按摩，韓國更無趣」、「亞洲能和日本一戰的只有泰國」。