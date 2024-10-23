他全新iPhone 16 Pro「換周董4張票」　粉絲一看吐血：換不到

▲周杰倫演唱會23日開賣。（圖／杰威爾提供）



網搜小組／劉維榛報導

睽違7年，天王周杰倫（周董）12月5日至8日攻進大巨蛋開唱，今（23日）中午將拓元售票網開賣，有網友怕搶不到，先在臉書演唱會換票社團希望能「以物易物」，用他的iPhone 16 Pro沙漠金換4張票，且指定最貴的6880元特區，引來大票粉絲吐槽，「一支換一張票比較有機會」、「一張台積電換...應該蠻有機會的！」

一名網友在《演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券》要以iPhone 16 Pro 128G沙漠金色，原價36900元來換「周杰倫4張演唱會門票」，分別12月5、6、7與8日各一張，限定6880元座位特區。

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原PO強調，手機是知名賣場購入，附完整購證且全新未拆，「可面交互相驗貨，意者歡迎私訊。」

底下網友紛紛笑虧，「一支只能看到周餅倫喔」、「一支換一張票比較有機會」、「一支16 Pro 沒什麼機會，一本小朋友機會倒是挺大的」、「這大概只能換到4880元吧」、「如果特區不選座位的話，勉強可以兩張半的票」、「以目前那誇張的代購費，可能是一支也不夠」、「一張台積電換...應該蠻有機會的」、「一張給不到1000元的代購費，要最貴的位置，超級無敵難」、「換不到」。

今中午12點就開放售票，《ETtoday星光雲》替粉絲們搶票小技巧，進入拓元售票網，步驟如下：

①先登入拓元會員帳號：非常重要，且不可同時開好幾個分頁登入會員搶票，會被系統強制登出。

②確認標準時間：點開中原標準時間網頁，確認可以在開賣時間一到的瞬間就點入搶票。

③拓元網址更改：把網址的「detail」改成「game」，即可跳過「立即購買」的步驟，直接進入點選日期場次的頁面。

④其餘程式關閉且清空瀏覽器cookie：盛傳用chrome瀏覽器比較順暢，買票時關閉其他正在使用的程式及網站分頁，只留下售票網頁，並清空瀏覽器cookie，確保網速暢通。

⑤優先用電腦選位：自行選位較浪費時間，等位子選完常常都已經賣光了。

⑥驗證碼輸入：可事先到驗證碼練習網站訓練手速，驗證碼不分大小寫，若用手機購票，記得先關閉鍵盤「自動修正」的功能，路徑為「設定」 > 「一般」 > 「鍵盤」 > 「自動修正」。

⑦快捷鍵：選完張數、輸入驗證碼後，確認輸入框游標停留在「驗證碼框框」中，就可以按鍵盤上「Tab」鍵，鼠標會自動跳選到詳閱會員條款的框框上，再按一下「空白鍵」，就會自動勾選，最後再按「Enter」，就會進入轉圈圈畫面，可以省去手動用滑鼠下拉網頁，或是太緊張一時找不到鼠標的突發狀況。

⑧付款建議選用虛擬帳號：信用卡付款容易出現刷卡錯誤等等不可預測狀況，且若是卡號輸錯，辛苦搶到的票就會馬上釋出，建議使用ATM虛擬帳號付款。