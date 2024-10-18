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崑山科大培育國際移動力人才　投入逾3700萬送學生出國交流

▲崑山科技大學積極培育具備國際移動力之優秀人才，自2018年至2014年，校方共投入近3700萬讓學生走出國際與世界對話，拓展多元職場力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學積極培育具備國際移動力之優秀人才，自2018年至2014年，校方共投入近3700萬讓學生走出國際與世界對話，拓展多元職場力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學積極推動國際教育，為培育具備國際移動力之優秀人才，鼓勵學生赴海外交換學習、實習或短期研修，透過教育部學海計畫補助，包括學海飛揚、學海築夢、新南向學海築夢及學海惜珠等，以及高教深耕計畫補助，自2018年至2014年，校方共投入近3700萬讓學生走出國際與世界對話，拓展多元職場力。

當全球化早已銳不可擋，崑山科大不僅早已營造國際化校園，更投注大量經費選送優秀學生赴海外姊妹校研修，或前往海外知名企業實習，以開拓不同的國際視野與經驗，地域則包含亞洲、歐美、紐澳或東南亞等地。在2019年時，崑山科大更是全國唯一獲得教育部補助「科技大學推動國際技術人才培育學院試辦計畫」的私立科大，以「智慧電網」為主軸，與美國康乃爾大學進行合作，遴選工程學院的學生赴美進行暑期海外實習，學習國外最新電網知識。

▲崑山科技大學積極培育具備國際移動力之優秀人才，自2018年至2014年，校方共投入近3700萬讓學生走出國際與世界對話，拓展多元職場力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大與多家國際知名企業合作，為學生提供專業實習機會，從科技產業到文化創意產業，讓學生在國外企業環境中親身體驗專業工作，或遴選優秀學生赴海外當交換生，以增強全球適應力和跨文化溝通能力。舉例來說，視傳系系友楊漢軒2010年就學期間曾透過學海飛颺計畫，遠赴奧地利林茲大學當一年的交換生，2011年就讀研究所時期，另申請教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」，前往加拿大Sheridan College(謝里丹學院)的Computer Animation系(電腦動畫系)攻讀碩士，目前他擔任輝達的技術產品專家(Technical Product Specialist)，是學弟妹相當優良的學習典範。

▲崑山科技大學積極培育具備國際移動力之優秀人才，自2018年至2014年，校方共投入近3700萬讓學生走出國際與世界對話，拓展多元職場力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，2024年9月餐飲系系友周佳佑應駐教廷大使館邀請，親自料理創意精緻台菜款待當地重要友台使節，不僅讓來訪賓客讚譽有加，更以料理的力量作足世界外交，他在學時期也曾通過校內遴選參與新加坡餐廳RedDot Brewhouse海外學年實習且表現良好，也成為積累日後旅外交流廚藝的能量。

▲崑山科技大學積極培育具備國際移動力之優秀人才，自2018年至2014年，校方共投入近3700萬讓學生走出國際與世界對話，拓展多元職場力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而企管系校友吳念寰在學期間利用學海築夢的海外實習機會，遠赴日本鬼山溫泉飯店進行6個月的專業實習．積極主動且敬業熱誠的態度獲得主管讚賞，不僅延長實習合約，隔年更獲得留用，一路從基層員工當上營業部主任，是學弟妹的實習榜樣。

▲崑山科技大學積極培育具備國際移動力之優秀人才，自2018年至2014年，校方共投入近3700萬讓學生走出國際與世界對話，拓展多元職場力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大李天祥校長表示，校方積極配合推動教育部「學海」相關計畫，助學生開拓國際職場新視野，選送學生至國際企業實習，讓他們在國外的專業職場環境中學習，擴展全球視野。打破疆界的職場體驗，不僅提供學生難得的國際實習機會，還強調學用合一，幫助學生將課堂知識應用於實際工作，為未來職涯鋪路。

鐘俊顏副校長補充，校方多年來與多個國際企業及機構建立了緊密的合作關係，學校也根據學生的學習需求與專業領域，量身打造實習內容。未來將持續拓展與國際企業的合作關係，積極尋找更多高質量的實習機構，並不間斷地投入經費，讓更多學生有機會踏出國門，並成為未來國際舞台上的佼佼者。

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