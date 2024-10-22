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珠海航展工作證疑洩密？　亮相新型戰機並非轟-20

▲▼解放軍轟-20新型隱形轟炸機模型。（圖／翻攝 央視）

▲轟-20神秘面紗在今年珠海航展是否揭開備受矚目。（圖／翻攝央視）

軍武中心／綜合報導

備受全球矚目的第十五屆珠海航展即將在11月12日開幕，中國已蓄勢待發在自家舉辦的國際舞台上大展各式國防裝備。近日一張網路流出的航展工作證疑似先洩露了此次航展解放軍即將首度公開的「新型戰機」，並非外界猜測的轟-20戰略轟炸機，而是瀋陽飛機工業集團所推出的殲 -31B。

在9月25日的新聞發布會上，解放軍空軍副司令員俞慶江曾直接表示，第十五屆珠海航展很多裝備都是首次亮相，空軍近年來發展的新型戰機將會公開露面，直觀展現遠程戰略投送和空中打擊的能力。消息一出，各界就針對其口中的「新型戰機」做了多方揣測，結合遠程戰略投送和空中打擊的訊息，許多人認為很可能就是轟-20的首度亮相。

但實際上從發展進度來看，轟-20至今仍未獲得官方證實完成首飛，即使已悄悄完成首飛，出於保密目的，中國短期內也不會讓這款極具戰略升級意義的新型轟炸機公開露面。而近日一張疑似珠海航展的工作證流出，上面印有殲-31B效果圖，很有可能間接提前洩露了今年珠海航展上中國準備的「驚喜」。

▼網路疑似流出珠海航展工作人員工作證。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼網路疑似流出珠海航展工作人員工作證，上方圖片透露中國將公開殲-31B及攻擊-11無人機。（圖／翻攝自大陸網站）

殲-31B是於今年7月在瀋飛公布的宣傳片中首度被公開，影片中一架鶻鷹戰鬥機的機身上標註了編號「 J-31B 」，外界認為這組編號就是殲 -31B 的縮寫。《觀察者網》旗下《觀風聞》的軍事作家、前退伍軍人「大霧攔江」當時分析，原先 FC-31鶻鷹戰鬥機是以出口為導向製造的隱形戰鬥機，但最終被中國海軍航母艦載機部隊選中，經過一系列改良後成為殲 -35 ，而只有解放軍確定裝備的戰鬥機，才會獲得「殲」系列的編號。

文章進一步指出，殲 -31 應該是中國空軍自用的型號，與海軍的殲 -35 相比，去掉了彈射起飛用的額外加強起落架等設備，機翼外型也有所區別。按推測，中國空軍應該已經裝備殲 -31 一段時間，並對其進行改良，因此出現影片中的殲 -31B 改良型號。而該機最重要的設計改動，就是出現了仍能維持隱形效能的側面彈艙，並裝有2枚空對空導彈。

▼沈飛自行研發的殲-31B「鶻鷹」隱形戰機。（圖／翻攝微博）

▲中航沈飛自行研發的殲-31B「鶻鷹」隱形戰機。（圖／翻攝微博）

除了殲-31B以外，外界猜測殲-20雙座版本也很有可能亮相今年的珠海航展。中國期待殲-20雙座型未來最大作用可指揮無人僚機作戰，預估一架的殲-20可指揮3架攻擊-11無人機進行作戰。而有趣的是，這次流出的航展工作證上的效果圖中，殲-31B旁也出現攻擊-11，意味著這架採飛翼布局的無人機也將公開登場。

▼中共建政70周年首次公開亮相的攻擊-11隱身無人機。（圖／翻攝自央視）

▲▼中共建政70周年首次公開亮相的攻擊-11隱身無人機。（圖／翻攝自央視）

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