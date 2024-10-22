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潭美颱風「各國路徑」曝光！　東半部有強降雨威脅

▲▼潭美颱風。（圖／中央氣象局）

▲潭美颱風生成。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

第20號輕度颱風「潭美」今天凌晨2點生成，直接侵襲的機率雖已降至8%以下，不過對台灣東半部仍有大量降雨的威脅。至於有沒有秋颱的共伴效應，必須持續觀察。

氣象專家吳德榮於「洩天機」專欄指出，今(22)日白天迎風面多雲，北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率；背風面多雲時晴。晚起北部、東北部雨勢增大。白天北舒適、南微熱、早晚涼。各地區氣溫為：北部22至28度、中部22至33度、南部23至34度、東部20至32度。

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明日(23日)東北季風增強，北部、東北部有局部雨，花、東偶有局部短暫雨；北海岸、東北部有較大雨勢，應注意。北台再轉濕涼。

▲▼最新(22日2時)中央氣象署「潛勢預測圖」(左圖)顯示，第20號輕度颱風「潭美」，25日2時中心已通過呂宋島，27日2時已在海南島南方海面；不確定範圍已大幅縮小(紅框)。最新(21日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬圖顯示，系集平均路徑通過呂宋島，近似「潛勢預測圖」的路徑，各別模擬路徑分散在其兩側(右圖)。（圖／中央氣象署）

▲第20號輕度颱風「潭美」，25日2時中心已通過呂宋島，27日2時已在海南島南方海面。系集平均路徑通過呂宋島，近似「潛勢預測圖」的路徑，各別模擬路徑分散在其兩側。（圖／洩天機教室）

週四、五(24、25日)「潭美」外圍環流受地形抬升，迎風面北部、東半部有大量降雨的機率，屆時應注意氣象署發布的特報。週六(26日)東半部仍有明顯降雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨。下週日、一(27、28日)天氣好轉，但台灣附近殘餘水氣多，局部地區仍有短暫降雨的機率。

潭美颱風最新路徑預測，由於「潭美」中心結構鬆散、不致增強為「中颱」，但環流很大；故「潭美」直接侵襲的機率雖已降至8%以下，但其外圍環流受地形抬升，東半部仍有大量降雨的威脅。至於「秋颱」的共伴效應？則由於北方冷空氣未及時南下，並不明顯。不過、各種相關的模擬資料仍會持續調整，應密切觀察。

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