潭美颱風快遞南海！　專家：影響台灣時間跟著提早

▲林得恩臉書發文「山茶花，快遞南海！」（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

記者葉國吏／綜合報導

第20號輕度颱風「潭美」今天凌晨2點生成，氣象專家林得恩臉書發文「山茶花，快遞南海！」（註：「潭美」由越南命名，意為「山茶花」），透露潭美颱風速度加快，影響台灣時間也跟著提早。

林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」指出，根據今晨02時中央氣象署颱風資訊及各國數值模式模擬結果綜合研判，由於預期環境的高空槽線發展不夠深，加上太平洋高壓提早東退，北方高壓也順勢接手環境駛流場的導引角色，這也使得潭美颱風向西運動分量較前增加，就連運動速度也比昨天要快6至12小時，10/25颱風7級暴風圈幾乎都已離開菲島陸地，運動路徑也略南修；也就是說，影響台灣風雨最為顯著的時間也跟著提早到10/23至10/25。

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今日起，隨著潭美颱風的接近，基隆北海岸及東半部沿海就會開始有長浪發生的機率；今起至10/25日，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島海面浪高可能達3至5公尺，澎湖可達5至7公尺左右。今日下半天開始，風力也會逐漸增強，臺灣各沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖預期也將有9至11級的強陣風，海邊活動及航行作業船隻，亦應特別注意。