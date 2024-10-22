【廣編】別再忍了！醫曝舒緩胃食道逆流的快速解方

▲嘉胃斯康懸浮液以物理性阻隔胃酸或膽汁上升至食道，可幫助患者迅速舒緩不適。

圖、文／利潔時提供

腸胃不適是現代人常見的一種文明病，其中最令人受不了的就是胃食道逆流的火燒心，當胃酸逆流進入食道，刺激到氣管和喉嚨，也會引起食道黏膜的損傷，導致喉嚨有異物感、聲音沙啞和乾咳，從而影響生活品質，少數患者甚至會出現氣喘、吞嚥困難、噁心、脹氣或打嗝的症狀。

胃腸科賴佳業醫師表示，想要立刻緩解不適，可以到藥局購買全球治療胃食道逆流與消化不良的領導品牌「GAVISCON嘉胃斯康懸浮液」，它含有海藻酸鈉及抗酸劑成分（碳酸氫鈉和碳酸鈣），和胃酸作用後會形成保護屏障，以物理性方式防堵胃酸或膽汁上升至食道，可幫助患者迅速舒緩不適。

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常見的胃食道逆流原因，除了像是賁門鬆弛或橫膈裂孔疝氣等生理上的異常之外，還有來自工作或生活等各種層面的心理壓力，以及不良的飲食和睡眠習慣，這些刺激都會導致胃酸分泌過多，進而引發胃食道逆流。

由於體內荷爾蒙改變、黃體素上升、過於緊張等因素，通常在懷孕第5週到第16週會出現孕吐的情形，進而引發胃食道逆流的症狀，為了避免影響胎兒健康發育，孕婦在懷孕期間用藥必須非常謹慎，賴醫師建議選擇以物理性阻隔胃酸逆流的「GAVISCON嘉胃斯康懸浮液」，對孕婦而言相對安全，同時也能迅速改善不適，在上胃腸道領域擁有超過45年經驗的GAVISCON嘉胃斯康，是第一個將海藻酸鈉運用於治療胃食道逆流的品牌，產品銷售遍及70多國，是全球治療胃食道逆流的領導品牌，一般民眾或孕婦都能安心使用。