2024台灣設計展即將登場　「不存在食堂」淺草多功能中心創意開張

▲2024台灣設計展以「是台南‧當是未來 The Next 400」為主題，連續16天在台南熱鬧舉辦。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2024台灣設計展以「是台南‧當是未來 The Next 400」為主題，聚焦台南的「吃‧穿」兩大領域，將於10月26日（六）至11月10日（日）連續16天在台南熱鬧舉辦。

本屆設計展全新推出飲食場域「不存在食堂」，並於淺草多功能中心創意開張。「不存在食堂」將跳脫傳統餐廳概念，邀請各行各業的職人客座食堂主廚，預計在設計展期間帶來超過30場的食堂體驗講座活動。報名預計分三階段開放，第一階段開放9場活動，客座主廚橫跨繪本作家、建築師、日語教師、設計師、燈光師、音樂家、畫家、斜槓船長與古蹟文化工作者等奇妙組合，不僅料理充滿驚喜，每位主廚的故事更是迷人。

台南市文化局介紹，「不存在食堂」不同於以往的市集或飲食快閃店，它不僅提供部分觀展民眾的餐食需求，更希望藉由融合在各行各業職人的本業故事，透過他們的客座掌廚，與客人分享自身專業領域的經驗，讓食堂每次開張都如「一期一會」般獨特。此次特別邀請20組隱身各領域的職人主廚，從繪本作家、航海士到書店老闆與移居台南的香港漫畫家，還有特技表演者與厲害的媽媽等接力下廚；此外不存在食堂也邀請具料理熱情的民眾報名以「常民主廚」客座出菜，消息一出隨即額滿，報名參加常民主廚的民眾包括巷弄設計師、移居台南的日本人、母女檔、古蹟文化工作者等等，為民眾帶來一道道充滿創意與驚喜的創意料理。

「不存在食堂」的團隊，由曾於正興街發起各種創意活動，現於台東長濱經營書粥書店的負責人高耀威擔任策畫；借都市藝術工作室藝術行政高辰寧協助專案行政工作，加上在地老店福榮小吃店老闆葉瑞文擔任顧問；繪本作家林小杯手寫主視覺字體；漫畫家李俊宗則臨摹不同主題食堂的廚師外型，創作出虛實兼備的漫畫感人物，以呼應「不存在食堂」充滿想像的主題精神。整個團隊皆非專業策展人士，也因此能創造出嶄新奇趣的「設計食堂」風格。

「不存在食堂」活動場地選在淺草多功能中心，除了呼應此處未來將作為凝聚社區、創造交流的空間平台。此次場地設計特別委託「畚設計」主理人吳駿凌操刀，他本身亦是台南老字號咖啡館a Room的經營者，結合設計與經營的想法，打造木質空間，搭配老傢俱呈現生活質感。空間劃分為舞台區、座位交流區、料理區與娛樂區，讓整個空間充滿令人愉悅欣喜的感受，並為多功能中心暗示出未來發展的延續性。

台南市文化局說明，「不存在食堂」每天將安排11：00-14：00以及17：00-20：00兩場次活動，且每人最多報名四場。所有活動皆開放30位報名，網路報名限額20人，保留10位名額給現場民眾。報名預計分三階段開放，第一階段10/26-10/31、第二階段11/1-11/5、第三階段11/6-11/10。報名費用，依食材的費用而定，活動現場繳費；其他非供餐時段，開放民眾入場參觀交誼。有興趣的民眾敬請手刀報名，報名連結可上「藝遊台南」粉絲專頁與台灣設計展官網查找。

活動報名連結：https://forms.gle/xASvK1eeZxqQVUAm9。

第一階段活動DM圖檔連結：

https://drive.google.com/drive/folders/13etiSy1GeqTm7i-mEHbNISnsswTVX3NG?usp=sharing

「藝遊台南」粉絲專頁：https://www.facebook.com/ArtsTainan/

台灣設計展官方網站：https://designexpo.org.tw/zh-TW