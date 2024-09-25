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耳朵內爆炸！　三星藍牙耳機突爆害女用戶「永久聽力損傷」

▲耳朵示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲土耳其女子的耳朵因為耳機爆炸，造成永久聽力損傷。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

土耳其一名用戶日前戴三星Galaxy Buds FE藍芽耳機聽音樂時，竟然發生耳機突然爆炸，導致她永久性聽力損失。三星雖然道歉，但後續的補償事宜相當草率，讓該名用戶非常失望。

印度媒體《Times Now》報導，受害者表示當時是女友戴著他買的這副耳機，爆炸瞬間對她的聽力造成了無法逆轉的傷害。事發後該名用戶將損壞的耳機送往三星的技術服務中心，希望得到解釋和補償。讓他傻眼的是，三星只有道歉並提供一副替換耳機作為補償，他認為這麼嚴重的事件，三星只做這樣消極的回應，根本無法彌補爆炸帶來的重大健康損害。

三星目前也沒有對此事件進行後續檢查，甚至未確定爆炸的具體原因，代表其他同產品的使用者可能仍面臨類似風險。至今，三星未針對這起事故發表任何官方聲明。

受害者對三星的應對態度感到失望，表示將採取進一步行動。輿論批評，三星應該更加重視消費者的安全，並對產品進行更嚴格的品質檢驗。

回顧過去，三星曾因Galaxy Note 7手機爆炸事件進行全球召回。隨著可穿戴技術的發展，專家強調，未來廠商必須更加重視安全規範，尤其是那些直接接觸人體的設備。

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