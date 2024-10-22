親戚兒子要結婚！五兄妹「被炸5張喜帖」　他傻眼：當大人都不在？

▲原PO五兄妹收到5張喜帖。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

記者曾筠淇／綜合報導

收到喜帖後，通常都會「破費」包紅包，所以其又被稱為「紅色炸彈」。近日有網友發文表示，他們家之前只發過一張喜帖給親戚，想不到對方的兒子現在要結婚，居然炸了5張喜帖過來，讓他很傻眼，「真的是憑實力斷絕往來！」貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文直呼，「爛親戚！」雖然他們家有五兄妹，但是他們只有在妹妹結婚時，有給親戚喜帖，「就只有這唯一的一張！」但沒想到親戚的兒子現在要結婚了，「我們五兄妹每個都要被你炸，當我家大人都不在就是了？」因此他也忍不住直喊，「真是爛透了！真的是憑實力斷絕往來」。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「禮金除以五，加兩百」、「一戶通常一張就夠了，他可能第一次結婚不懂，你家五個人就放五張」、「包一份全家去吃啊」、「把一個紅包錢拆成五份包就好了啊」、「回妹妹那份禮即可」、「以長輩的名義包一份就好呀」、「就包兩百自家人坐一桌」、「有家長在，喜帖應該只發一張給家長，而不是同輩的都發」。

也有網友則納悶，「聽起來是嫁一次換娶一次？問題在哪？」底下就有熱心網友幫回應，「直白一點的舉例：你爸媽生了5個小孩，爸媽只在你出嫁時放帖子給同輩兄弟姊妹（叔伯姨舅）；結果你爸某兄弟娶兒媳婦時，直接放帖子給你們兄妹5家人。」原PO後來也回應，「沒錯」。