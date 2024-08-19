　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南海鮮名店「山記魚仔店」掰了！老闆親曝停業原因：先休息一下

▲台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈。（圖／取自山記魚仔店臉書）

▲台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈。（圖／取自山記魚仔店臉書，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台南市府前路一段的人氣早餐店「山記魚仔店」，開業25年以鮮魚湯和各式日本料理聞名，不料昨（18日）卻無預警宣布停業，讓許多老顧客感到錯愕與惋惜。對此，業者透露，這是他的人生規劃，想要休息一陣子，對於是否會再度開業，他則坦言暫無此計劃。

「山記魚仔店」深受台南人喜愛，就連立委林俊憲都是該店的常客，他曾表示：「這是我們台南非常出名的，也是我個人非常喜歡的一家愛店。」店內供應的新鮮魚貨，如秋刀魚、生魚片和握壽司等，都是極受歡迎的料理。此外，日式鮭魚飯更是許多客人的必點美食。

▲台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈。（圖／取自山記魚仔店臉書）

雖然山記魚仔店受到許多人喜愛，Google上也有4.1顆星的好評，但昨日卻無預警結束營業，老闆蔡頂山只在個人臉書上寫著「謝謝大家，山記魚仔店劃上休止符了，拜拜」。歇業消息傳出，也在臉書社團上引起熱烈討論，網友紛紛表示「好可惜喔」、「好突然」、「我回台南必吃的早餐沒了」。

根據《民視新聞網》報導，對於突然的歇業決定，老闆蔡頂山解釋，這是他的人生規劃，想要暫時休息，「先休息一下啦，想說要做個安排這樣而已。」至於是否會再次開業，他則表示目前還沒有這個計劃。

ET快訊
快訊／28歲人妻「當街被擄」關嘉義某飯店　警先逮1嫌逼放人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

台中私幼「8大酷刑」虐童爆案外案！竟7師涉入　市府震怒開鍘

台南海鮮名店「山記魚仔店」掰了！老闆親曝停業原因：先休息一下

國民法官回娘家　台南地院舉辦國民參與審判經驗交流分享會

「巧虎夢想樂園」年卡發行　桃園市府串聯業者打造親子城

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

疑遭虐存活機率僅2% 女嬰命危...結紮母只生1個

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

台中私幼「8大酷刑」虐童爆案外案！竟7師涉入　市府震怒開鍘

台南海鮮名店「山記魚仔店」掰了！老闆親曝停業原因：先休息一下

國民法官回娘家　台南地院舉辦國民參與審判經驗交流分享會

「巧虎夢想樂園」年卡發行　桃園市府串聯業者打造親子城

央行穩房市找「全體銀行」喝咖啡　警告不動產放款做太多

外國親戚要來！他求救什麼小吃「最代表台灣」　5項美食最多人點名

2024桃園閩南語說故事比賽即起受理報名　新增銀髮組參賽

嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

快訊／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛受困無呼吸心跳

中原大學攜手木匠的家　室設系師生合力改善社區環境

嘉縣畜牧場整片起火狂燒！200多頭羊「來不及逃」恐遭火烤

歷時966天日夜輪班趕工　捷運綠線桃園段傳統圓隧道全數貫通

玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

工藝中心深入全台30校園　推工藝手作課程陪伴年輕學生歡度暑假

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

地方熱門新聞

台南山記魚仔店掰了！老闆親曝停業原因

台中私幼「8大酷刑」虐童爆案外案　市府震怒開鍘

81歲阿公車失蹤7天　離奇躺泥中

捷運綠線桃園段傳統圓隧道　全數貫通

中原大學攜手木匠的家　合力改善社區環境

聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區　人道援助

玉山塔塔加麟趾山進行手作步道維護

工藝中心利用暑期深入全台30校園推工藝手作課程

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

2024 桃園閩南語說故事比賽　即起受理報名　

女認識「韓籍美國人」　見面要先匯3萬被拆穿

苦讀考取三等刑事特考　彰化科偵小隊長成準巡官

全國少年青少年桌球菁英賽　嘉義陳凱程兄弟奪雙冠

台南地院舉辦國民參與審判經驗交流分享會

更多熱門

相關新聞

國1南向新市路段小貨車撞車翻覆

國1南向新市路段小貨車撞車翻覆

國道1號南向314.9公里台南新市路段19日下午2時28分，發生自小貨煞車失控撞擊另部自小貨車翻覆，幸無人傷亡，酒則值為0，國道警察第四大隊極排除事故現場，花1小時才排除完畢。

黃偉哲表揚南科實中國小獲世界合唱比賽銀獎

黃偉哲表揚南科實中國小獲世界合唱比賽銀獎

台南上半年農產外銷旗插6國產值逾4億元

台南上半年農產外銷旗插6國產值逾4億元

台南藍軍批捷運無基金財源成立文件不願空白授權

台南藍軍批捷運無基金財源成立文件不願空白授權

陳亭妃、林俊憲與謝龍介對比民調　成大調查結果曝

陳亭妃、林俊憲與謝龍介對比民調　成大調查結果曝

關鍵字：

早餐店台南歇業經營熱烈討論

讀者迴響

熱門新聞

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

25歲女中國科大墜樓亡　家屬狂call卻是警察接起

7歲女童失足墜樓亡　來不及上國小

即／嘉義畜牧場嚴重火警！整片建築陷火海

工人遭鋼筋海壓死　東豐快停工挨罰30萬

苗栗女當街遭2黑衣男擄上車！夫隔一夜報警

財長開金口！明年綜所稅免稅門檻曝光　單身年賺62.6萬不必繳

彰化大火吞溫室　鹿角蕨燒沒了

性平協會發聲譴責了：王陽明「做自己」　讓許多人無法「做自己」

即／7越南女大生酒店下海兼差！校園遍佈北部3縣市

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

楊晨熙坐輪椅就醫「40歲生日前突奔急診」：派對毀了

即／雲林深夜重大車禍！曳引車自撞翻覆3傷　駕駛無呼吸心跳

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」道歉

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面