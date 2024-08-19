台南海鮮名店「山記魚仔店」掰了！老闆親曝停業原因：先休息一下

▲台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈。（圖／取自山記魚仔店臉書，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台南市府前路一段的人氣早餐店「山記魚仔店」，開業25年以鮮魚湯和各式日本料理聞名，不料昨（18日）卻無預警宣布停業，讓許多老顧客感到錯愕與惋惜。對此，業者透露，這是他的人生規劃，想要休息一陣子，對於是否會再度開業，他則坦言暫無此計劃。

「山記魚仔店」深受台南人喜愛，就連立委林俊憲都是該店的常客，他曾表示：「這是我們台南非常出名的，也是我個人非常喜歡的一家愛店。」店內供應的新鮮魚貨，如秋刀魚、生魚片和握壽司等，都是極受歡迎的料理。此外，日式鮭魚飯更是許多客人的必點美食。

雖然山記魚仔店受到許多人喜愛，Google上也有4.1顆星的好評，但昨日卻無預警結束營業，老闆蔡頂山只在個人臉書上寫著「謝謝大家，山記魚仔店劃上休止符了，拜拜」。歇業消息傳出，也在臉書社團上引起熱烈討論，網友紛紛表示「好可惜喔」、「好突然」、「我回台南必吃的早餐沒了」。

根據《民視新聞網》報導，對於突然的歇業決定，老闆蔡頂山解釋，這是他的人生規劃，想要暫時休息，「先休息一下啦，想說要做個安排這樣而已。」至於是否會再次開業，他則表示目前還沒有這個計劃。