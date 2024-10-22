男生對女生有好感「會一天只回1次訊息？」　網見1關鍵：有興趣

▲男生如果對一個女生有好感，會一天只回一次訊息嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果雙方還沒有確認關係，等待對方訊息的時候，難免會感到焦急，心想著何時才能收到回覆。近日就有網友好奇拋問，男生若對一個女生有好感，訊息會回得很慢嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「男生回訊息速度」為標題發文拋問，男生如果對一個女生有好感，訊息會不會回得很慢？回覆時間大約就是一天，且時間都在晚上。

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原PO也補充，這個男生回訊息的時候，都會逐條回應，並會主動開話題，而且兩人聊天的內容很廣泛，包含愛情、生活、校園等等。因此她就好奇，這個男生是怎麼想的呢？

貼文曝光後，有網友認為，「內向+忙碌的我表示，會開話題，會想要了解你，會把訊息回完，就是對你有好感了」、「我的男生朋友跟我說，男生不會浪費時間跟沒興趣的女生聊天」、「我的話會這樣欸，就要慢慢想回覆內容，然後看到對方訊息就會覺得很開心」、「事實上，通常會逐一回覆的男生，就是對你有興趣了，但畢竟人家也不一定真的那麼閒可以一直滑手機啦，你如果已經傳了一堆，人家又怕回一、兩句你覺得他在敷衍，那麼他只好（一陣子）過後再一起回覆啊」。

也有網友表示，「男生、女生都一樣的，有興趣會放到1天沒回嗎？ 就像你，沒興趣的男生在追你，你會秒回嗎」、「人家目前就是把你當一般朋友，所以會統一晚上一起回，你想要被特別對待就積極一點」、「一天才回我，我就一天才回她；秒回我，我也秒回她。好痛苦，我真的猜不透你的想法」。