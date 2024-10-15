2024設計展低調軟實力　民眾參與打造市場景觀新魅力

▲今年度台灣設計展最精采的地方主題館就在「西市場」，在整體場域設計思維的脈動下，再次展現強大的軟實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

超過百年歷史的西市場的建築歷經歲月洗禮，鄰近國華街入口處的民宅背面建築因應各種機能需求，世代更迭下也產生歷史的痕跡，今年度台灣設計展最精采的地方主題館就在「西市場」。

在整體場域設計思維的脈動下，再次展現強大的軟實力，藝術家黃敬中等人提出結合自然元素與幾何線條的設計方案，以減少視覺干擾，以「減法」為核心理念，採用德國環保隔熱灰色塗料，使牆面與西市場的簡約美學相輔相成，修復後的建築既具現代感，又不搶走原有的風采，與市場景觀完美融合，使市容顯得更加俐落清新。

這次的牆面美化由台南市文化局與當地居民共同攜手完成，過程中經過多次協調與溝通，居民相當認同設計展對整個城市景觀的進步發展，甚有隱藏版的推手，擁有四戶民宅的屋主，了解設計理念後，樂觀其成，在說明會的現場簽訂修繕同意書，民眾的積極參與及溝通是完善這次環境優化最重要的基礎，總計成功取得17戶住戶的同意。從最初的公開說明會到施工過程，整個流程宛如一個設計落地的行動方案，民宅的日常生活是這次設計展最樸實華也最特別的呈現。

此次翻新工程專注於西門淺草市場北側牆面，市政府與居民緊密合作，克服了過程中的種種挑戰。儘管部分住戶已遷居北部，整個工程依然在里長和住戶的積極配合下順利完成。面對老舊建物，施工時鷹架的搭建與炎熱的天氣使工作困難重重，然而工人們仍堅守崗位，在烈日下專心作業。當地居民對施工過程也非常關注，經常與施工團隊互動，顯示了設計力與民眾參與的緊密結合。

文化局局長謝仕淵表示，這次設計展不僅改善了環境，也與在地居民的共創溝通，體現了設計如何推動城市發展，並與社區共同創造更美好的未來，共同為城市繁榮而努力。