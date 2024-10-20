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推動本土語言體驗活動　南市圖歡迎跟著節奏體驗原客台魅力

▲台南市立圖書館於19日起至12月7日，聯合全市21間公共圖書館舉辦「動．吃．噠次」系列本土語言推廣活動，從本土文化中體驗台灣語言獨特魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立圖書館於19日起至12月7日，聯合全市21間公共圖書館舉辦「動．吃．噠次」系列本土語言推廣活動，從本土文化中體驗台灣語言獨特魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立圖書館於19日起至12月7日，聯合全市21間公共圖書館舉辦「動．吃．噠次」系列本土語言推廣活動，16場次活動結合運動、美食與音樂，從本土文化中體驗台灣語言獨特魅力。

▲台南市立圖書館於19日起至12月7日，聯合全市21間公共圖書館舉辦「動．吃．噠次」系列本土語言推廣活動，從本土文化中體驗台灣語言獨特魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動內容包括台語與親子瑜伽、客語與擂茶、阿美族文化與樂器等豐富體驗，讓民眾更深入了解並欣賞本土語言與文化的美好，進一步提升對本土語言的認識與重視。活動自即日起陸續開放線上報名，歡迎踴躍參加。

▲台南市立圖書館於19日起至12月7日，聯合全市21間公共圖書館舉辦「動．吃．噠次」系列本土語言推廣活動，從本土文化中體驗台灣語言獨特魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「動．吃．噠次」活動內容豐富，結合台語、客家語及原住民文化，從趣味中學習和體驗本土語言與文化。「動」主題活動以台語親子瑜珈為主，透過繪本故事搭配瑜珈動作，讓孩子在遊戲中學習台語，由動到靜、靜到動的過程中，覺察自我感官和情緒，同時提升身體協調性與語言能力；「吃」主題活動則以客家美食DIY為主，探索「什麼是客家？客家人從何處來？」，介紹客家文化並教授客家生活用語，最後親手製作客家擂茶與粢粑，體驗客家人的飲食文化；「噠次」主題活動讓民眾親手製作原住民阿美族傳統樂器「沙鈴」(salisingan)，體驗阿美族利用天然材料製作樂器的過程，並學習唱阿美族傳統謠曲，深入感受原住民音樂文化之美。

▲台南市立圖書館於19日起至12月7日，聯合全市21間公共圖書館舉辦「動．吃．噠次」系列本土語言推廣活動，從本土文化中體驗台灣語言獨特魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市圖館長楊馥菱表示，「動．吃．噠次」系列活動，透過各種動、靜豐富體驗，讓參與者感受本土語言的美好，並欣賞各族群文化魅力，十分適合全家共同參與。本次活動串聯台南市21區圖書館舉辦，廣邀市民朋友參與，一起認識本土語言，也提供更多優質文化資源與學習機會，喚起大眾對本土文化的關注，激發學習和使用原客台語言的興趣，共同傳承台灣豐富的文化資產。更多資訊請參閱南市圖官網或FB粉絲專頁查詢。

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