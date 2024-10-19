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20年送千頂「愛髮」給陸癌友　周大觀基金會赴京推廣「捐髮」理念

▲▼ 周大觀基金會赴北京交流，推廣捐髮理念 。（圖／記者任以芳攝）

▲周大觀基金會赴北京交流，分享抗癌經歷以及推廣「捐髮」理念 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣周大觀文教基金會帶領台灣抗癌鬥士赴北京交流，昨18日到北京清華長庚醫院開展座談會，除了推廣「捐髮」理念，也分享抗癌成功經驗。創辦人周進華表示，周大觀基金會不只在台灣幫助癌症患者，過去20年也為大陸各地送來上千頂愛髮，主要捐贈給大陸罹癌婦幼讓生活更有自信與尊嚴，見證兩岸一家，讓愛起飛。

▲▼ 山西省人民醫院的活動照片、血癌樂觀天使張鳳軒代表本會捐贈生命教育圖書給青愛教育基金會。 。（圖／周大觀基金會提供（家屬已授權））

▲血癌樂觀天使張鳳軒代表周大觀基金會捐贈生命教育圖書給青愛教育基金會 。（圖／周大觀基金會提供）

在北京青愛教育基金會協助下，周大觀基金會創辦人周進華帶領台灣抗癌鬥士—血癌肚皮舞者張宇萱、血癌兩岸勇士歐益成、血癌排球天用愛活出希望使陳佳璟、血癌樂觀天使張鳳軒、抗癌公益勇士蔡睿澤、抗癌福音歌手馬漢敬、抗癌樂觀勇士程正豪等一行15人赴北京交流，拜訪康養中心、關懷自閉症等機構。昨天來到北京清華長庚醫院分享「捐髮」理念、抗癌經歷與贈書，向醫護人員致意。

創辦人周進華也指出，基金會成立至今27年，從第2年開始推動「捐髮」理念，包括台灣整體「捐髮」風氣也是慢慢從小培養，現在也成為社會普遍認同的愛心行動。

周進華也向大陸醫護人員分享台灣經驗，「愛髮」志願者來自各年齡階層，「比如小學生捐髮後，基金會將致贈感謝狀和2本書，讓校長在朝會上頒贈給孩子，或是透過記嘉獎的方式，鼓勵效果非常好。」

「長40公分頭髮只能做一點點愛髮，基金會也深耕小學、國中、高中到大學尋找志願者」，周進華進一步介紹，這是一種很特別生命教育，不論是大筆捐款或是捐髮，彼此沒有分別心，都是大愛的循環。

▲▼ 山西省人民醫院的活動照片、血癌樂觀天使張鳳軒代表本會捐贈生命教育圖書給青愛教育基金會。 。（圖／周大觀基金會提供（家屬已授權））

▲山西人民醫院「捐髮」活動，小癌友十分開心。（圖／醫院、家屬已授權周大觀基金會提供）

談到對大陸「捐髮」工作，周進華也表示，基金會20年來到大陸各省捐贈「愛髮」，一開始在西北地區送愛心，西安的西北婦幼醫院特別支持，之後往上海、湖南、長沙、海南島等醫療機構，至今累積9千頂「愛髮」從台灣送來大陸，收到「愛髮」的大陸癌友或孩童都好開心，見證兩岸一家。

台灣周大觀文教基金會董事長郭盈蘭律師表示，基金會27年來陪伴大陸20多萬弱勢癌童。每年匯集全台「捐髮」，至今累積上千頂愛髮，捐贈兩岸罹癌婦幼，同時每年頒發抗癌圓夢助學金。

▲▼ 周大觀基金會赴北京交流，推廣捐髮理念 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 路桂軍醫師（左）和周進華創辦人（右）。（圖／記者任以芳攝）

出席活動的北京清華大學附屬長庚醫院疼痛科、安寧療護主任路桂軍醫師表示，大陸對於「捐髮」概念還沒普及。目前化療患者掉髮之後，大部分都在網路買假髮、戴帽子，或是剃光頭。

路桂軍回憶，他曾治療一位罹癌的媽媽患者，在化療腫瘤期間，頭髮一把一把掉，每天早晨洗頭洗臉都是淚流滿面。「她說，我的生命在流逝，家人看在眼裡痛在心裡，之後選在媽媽生日那一天，全家一起理光頭，陪著媽媽抗癌也不會再掉頭髮，想以這種方式把愛留住。」

陸桂軍也說，家人一起剃光頭，是親情上的共情，多數癌友還是希望在自己社會的整體形象也能保持尊嚴出門。「我覺得『捐髮』是好的事情，假髮和捐髮不一樣，更有溫度和意義，值得在大陸推廣。」

▼ 台灣抗癌鬥士們與家屬和北京清華長庚醫護人員交流，分享自己抗癌經過 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 周大觀基金會赴北京交流，推廣捐髮理念 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 周大觀基金會赴北京交流，推廣捐髮理念 。（圖／記者任以芳攝）

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