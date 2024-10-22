單親媽賣烤地瓜養家「兒突癲癇住院」　新北市社會局出手幫忙

▲吳媽媽在亞東醫院照顧次子。（新北市社會局提供）



圖、文／鏡週刊

新北市社會局今（21日）表示，一名單親吳媽媽，靠賣烤地瓜微薄收入撫養兩名特殊兒童，其中次子在學校及家裡發生多次癲癇症狀，經兒科診所轉送板橋亞東醫院救治，因需額外自費檢查等負擔，生活陷困，案經中華單親家庭互助協會通報，新北市社會局媒合多個慈善團體一起捐贈善款共10萬元，以解燃眉之急。

中華單親家庭互助協會秘書長王玉玲表示，吳媽媽單親撫養兩名罹患亞斯伯格症的兒子，分別為12歲及9歲，其中次子就讀國小三年級，在9月開學後陸續在校園及家中發生癲癇，經兒科門診轉送亞東醫院，期間曾進入加護病房多日，10月14日轉出到普通病房，目前仍在院治療觀察。

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▲吳媽媽在台北市忠孝東路3段家樂福門口賣烤地瓜以撫養2名孩子，但因照顧生病的次子，目前生意只能暫停。（吳媽媽提供）



由於住院期間除健保支付之外，另需做基因檢測等，必須自費負擔，加上其他醫藥費自負額，協會雖由理事長潘承揚代表致贈4萬元急難救助金，但吳媽媽因必須隨時在院照料，因此頓時無法賣烤地瓜，沒了收入，一家生活陷困。

▲中華單協理事長潘承揚（右起）、社會局副局長吳淑芳、吳媽媽、一竹慈善會理事長許品、圓融行善團團長許誥、急難救助會理事長洪守坿和祕書鄭子妤等人一起到醫院探視吳媽媽，並贈急難救助金。（新北市社會局提供）



新北市社會局副局長吳淑芳偕同一竹慈善會理事長許品、新北市急難救助會新任理事長洪守坿和圓融行善團團長許誥等人一起到亞東醫院探視慰問，許品代表一竹捐贈3萬元，洪守坿代表救助會捐贈2萬元，許誥則轉贈友人張閔瑝捐贈1萬元，連同單親協會共計10萬元救助。

吳淑芳表示，由於吳媽媽家境特殊，亞東醫院社服室社工也出面關心，並協助爭取部分減免；另外家扶基金會也長期認養資助兒童教養費用，創世、華山、人安基金會並協助吳媽媽賣甕烤地瓜，希望社會各界的愛心能幫助一家人度過難關。

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