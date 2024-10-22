協和電廠冰棒爆食安違規　台電：冰品沒用過期添加物

圖、文／鏡週刊

衛福部食藥署於21日公布「2024年食用冰塊及包裝冰品製造業稽查專案」的結果，台電基隆協和電廠因存放逾期的食品添加物，遭開罰6萬元。此次稽查發現，該廠所存放的牛奶雪糕專用添加物黏稠劑，於2024年4月25日過期，重達6公斤，並在衛生稽查中被查獲。

食藥署指出，該批黏稠劑原本是用於試作某種新口味冰品，但因今年度牛奶雪糕未生產，這些原料卻未被清除，導致其存放至今。雖然查獲的添加物是過期的，台電強調，所有販售的冰品均未使用這批過期添加物，並且冰品訂購單上已明確註明該產品不販售。

本次稽查專案共查核了80家業者，結果顯示有5家業者出現違規情況。除了台電基隆協和電廠，其他業者也因不同原因被查獲。食藥署表示，此次專案的目的是為了確保市售食用冰塊及包裝冰品的品質與衛生，並對業者的原料來源、環境衛生及產品標示等進行全面檢查。

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針對查獲的過期添加物，台電表示，該批食品添加劑在過期後已被另外存放並通知廠商進行銷毀，然而因作業不及，導致在5月5日的衛生稽查中仍被查獲。為此，台電已要求每日作業前必須確認原料的有效期限，並強調要落實「先進先出」的原料管理規範。

此外，台電目前已對原物料及食品添加物進行專卷管理，作業人員需依據進貨、使用時間及數量進行詳細登記，並在物料的外包裝上註明採購日期，以確保食品安全，防止類似事件再次發生。

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