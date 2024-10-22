藏書約2000本　桃園市立圖書館總館設置客家圖書專區

▲桃園市立圖書館總館設置客家圖書專區。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

有「全臺最美圖書館」美稱的桃園市立圖書館總館，21日於館內成立客家圖書專區。市長張善政表示，設置在市圖總館5樓的客家圖書專區，藏書約2,000本，並建置「圖書分類客語指標系統」、「客家專書查詢平臺」及「數位客家音樂體驗區」，期啟用後，讓所有市民朋友都能從中更加瞭解客家文化及特色。

張市長並肯定客家局及教育局展現跨局處合作精神，攜手促成客家圖書專區啟用，也歡迎所有市民朋友，都能前來體驗書海中的客家風景，讓桃園族群融合進一步提升。

客家局表示，客家圖書專區不僅有禮俗/宗教類、史地/傳記類、語言/文學類、飲食/休閒類、藝術/創作類及其他等類的指標系統，也建置線上查詢平臺，提供讀者快速查找借閱客家相關書籍；「數位客家音樂體驗區」則提供民眾以自有之手機或行動裝置為介面，掃描QR-CODE欣賞本市客家精選歌曲。

客家圖書專區即是透過在都會區設置客家知識傳播據點，提供民眾借閱客家書籍及客語互動交流的空間，未來將持續優化及充實平臺資訊，預計於明（114）年上半年完成數位試讀頁面及客家影音數位資料庫建置，提供市民更友善、便捷的客家資訊共享體驗，建構客家文化自主學習基地。

包括客家局長范姜泰基、教育局長劉仲成、桃園市立圖書館長施照輝、桃園區公所副區長邱創正、八德區公所副區長黃紹轅及新奇屋幼兒園園長彭桂蓉等均一同出席活動。