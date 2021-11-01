桃園市圖總館完工期程市議員關切？　鄭文燦：2022年7月竣工

座落於桃園中正藝文特區的「桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程」、3日舉行上樑典禮。出席典禮的不分區立委湯蕙禎指出，該工程是市長鄭文燦爭取第一期前瞻計畫推動執行，而桃園正進入大建設期，她將在國會持續向中央爭取前瞻第二期計畫，配合鄭市長推動的各項重大施政，建設桃園。