桃園市圖總館完工期程市議員關切？　鄭文燦：2022年7月竣工

▲桃園市圖總館完工期程，市議員蘇家明關切。（圖／市議會提供）
記者楊淑媛／桃園報導
桃園市議員蘇家明1日於市政總質詢中指出，市長鄭文燦為打造桃園文化新地標，於桃園區藝文特區內新建市立圖書總館，隨著該工程目前全力進行中，受到市民朋友關切完工期程？市長鄭文燦表示，文化局與工務局已針對工程進度進行檢討，預計明(2022)年7月竣工、同年10月16日開館營運。
▲桃園市立圖書館新建總館工程以「生命樹」為設計概念。（圖／市府資料照）
市府指出，桃園市立圖書館新建總館工程以「生命樹」為設計概念，座落於桃園藝文特區，與展演中心相互輝映，旁邊是捷運綠線G11站，交通非常方便；圖書總館基地面積5萬1,600平方公尺，規劃地下2層、地上8層建築物，總樓地板面積約4萬6,000平方公尺。由於該棟建築物以「生命樹」為設計主軸，兼顧美學與環保，極具原創性，並進一步結合電影院，滿足市民朋友多元文化及休閒娛樂需求。
蘇家明市議員同時也提出桃園區建設成果、中油煉油廠遷廠進度、危樓強制拆除改建、優秀體育選手獎勵措施、春節期間防疫旅館量能不足、三聖宮都市計畫專案變更進度、虎頭山公園設置入口意象進度、加碼券過於複雜、圖書總館完工期程、校園建立中暑黃紅旗警示SOP、幸福路至中正路打通、南崁溪河川教育中心建置進度、少子化危機、中山東路路平進度、避免桃園舊城區邊緣化等質詢事項。
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