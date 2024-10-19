剪頭髮「噴1000元」他喊貴！　網虧：一個月後都長差不多

▲原PO覺得現在剪頭髮越來越貴了。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每間理髮廳、髮廊的定價不同，近日有網友發文表示，他每三個月就會燙一次頭髮，結果近期卻發現價格較以往調漲了不少，讓他有感而發，心想現在做造型真的越來越貴了。貼文曝光後，也引發網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「剪頭髮真的越來越貴了」為標題發文，提到他每個月都會剪一次頭髮，每三個月則會燙髮一次。他最近被髮型師說服，從冷燙改選擇熱燙，但價格卻也從近4000元來到5400元。

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至於剪髮的話，原PO透露，他去的那家髮廊定價1000元。他認為，髮型可說是「第二張臉」，但是他真的覺得現在的價格好貴，不知道再過幾年，剪髮的價格是不是會漲到1500元。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「對，設計師很多剪髮漲到1200元」、「萬物都漲，剪頭髮當然也漲」、「從500元、600元漲到800元的路過，1000元太誇張」、「什麼東西都越來越貴啊～ 這就是通膨」、「鬧區剪頭髮800元好像基本了」、「我都自己剪，沒錢了」、「超貴，自然捲毛躁不得不燙」。

不過也有網友表示，「剪頭髮也有便宜的吧？只是你的設計師收比較貴而已」、「上次剪超帥，才100塊覺得很拍謝」、「我這邊洗加剪150元」、「不然就換一家便宜的」、「便宜的剪一剪就好，一個月後都長得差不多」。