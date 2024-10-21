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空襲加薩北部釀87死！　以色列軍方：數據誇大

▲▼以色列20日對加薩北部城鎮拜特拉希亞（Beit Lahiya）發動空襲，造成至少87人死亡。（圖／路透）

▲以色列20日空襲加薩北部，造成至少87人死亡。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列20日對加薩北部城鎮拜特拉希亞（Beit Lahiya）發動空襲，造成至少87人死亡、超過40人受傷，目前還有許多居民被埋在瓦礫堆下。這是近幾個月來死傷人數最高的襲擊之一，以色列軍方表示，他們正在核實傷亡報告，指責加薩衛生部公布的數據有誇大之嫌。

根據BBC、路透社報導，以色列軍隊近幾週加強了對加薩北部的轟炸，稱其目的是防止哈瑪斯武裝分子在當地重新集結。加薩衛生部先前表示，以軍20日深夜針對拜特拉希亞的空襲，造成73人死亡，如今將人數上調至87人。

▲▼以色列20日對加薩北部城鎮拜特拉希亞（Beit Lahiya）發動空襲，造成至少87人死亡。（圖／路透）

▲這波空襲這是近幾個月來死傷人數最高的襲擊之一。（圖／路透）

以色列表示正在核實傷亡報告，他們已經盡一切可能避免對平民造成傷害，並指責哈瑪斯先前公布73人死亡的數據有誇大之嫌，並稱以軍在這次的行動中，殺死了數十名巴勒斯坦武裝分子，還在現場發現了武器，同時拆除了多個軍事設施。

聯合國中東和平特使文內斯蘭（Tor Wennesland）表示，加薩的噩夢正在加劇，現在當地沒有一處是安全的，「這場戰爭必須結束，哈瑪斯挾持的人質必須被釋放，巴勒斯坦人必須停止流離失所，無論平民在哪裡都必須得到保護，人道援助必須不受阻礙地送達」

距2023年10月7日哈瑪斯武裝分子對以色列南部的襲擊已一年多，該次襲擊造成約1,200人死亡，並且有251名人質被劫持。以色列發動全面反攻，根據加薩衛生部統計，有至少4.2萬名巴勒斯坦人在以軍的地面行動中喪生，加薩走廊230萬人口幾乎全都流離失所。

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