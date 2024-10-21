京華城已布局斷點切割？　游淑慧揭3點事實：是不是共謀不言可喻

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，檢廉日前認為柯等人涉圖利鼎越開發「容積獎勵20%」，聲請扣押土地獲准，鼎越則提出抗告，被外界認為企圖切割。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（21日）還原鼎越開發與京華城的3點事實，她質疑，這是不是當年沈慶京、鼎越和京華城公司布下的斷點切割套路？雙方是不是共謀？不言可喻。

游淑慧表示，北檢日前聲請扣押京華城土地獲准，結果中石化及鼎越開發則立刻提出抗告，還發布重訊說「容積獎勵不是鼎越申請，企圖切割」。這是不是當年沈慶京、鼎越和京華城公司布下的斷點切割套路？跟柯市府一樣，會議是彭振聲主持，PM是彭和都發局，決定是都委會通過，一切作為都作好切割斷點。

游淑慧指出，2019年鼎越開發372億向京華城公司買下156地號土地，不但拖了2年才過戶，期間還居然放任由「前地主」京華城公司，去提156地號土地的都市計畫變更，聲請容積獎勵。

游淑慧再指，而更誇張的是京華城公司2020年、2021年實際上已非地主，實質上所有權已出售，名義上也將所有權信託予凱基銀行。而這個「名不正、言不順」的京華城股份有限公司，居然還可以以都市計畫法24條提起都市計畫變更，正當性和權利何在？這是不是早就布局好的大戲？

游淑慧提到，別忘了3點事實，第一「不管是鼎越或者是京華城股份有限公司，當年的負責人現在都是被告，他們背後也都受沈慶京實質掌控」、第二「鼎越最後也確實支付4.7億，作為容獎取得的對價回饋」、第三「現在容獎利益就是鼎越在享受」。

最後，游淑慧強調，他們雙方是不是共謀？不言可喻，因此鼎越想要以容積不是由他申請為由、拿回土地，希望法院千萬不要採信。

★未經判決確定，應視為無罪

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者湯興漢攝）