快訊／國一鼎金路段小貨車翻覆　女乘客一度受困...回堵5公里

▲▼國道一號鼎金路段小貨車翻覆，女乘客（紅圈處）爬出脫困。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

國道一號北上363.6公里處、鼎金系統路段，今（21）日上午9時許發生一起小貨車翻覆的車禍意外，一輛小貨車疑似自撞中央護欄後，側翻90度橫躺在內側車道，駕駛自行從車窗爬出後，一名女乘客一度被困在駕駛艙內，所幸拖吊車第一時間趕到，在拖吊人員的協助下，女乘客也順利從車窗爬出，只受到輕傷，而這起車禍也造成鼎金路段北上車道塞車將近5公里，詳細車禍原因仍有待進一步調查釐清。