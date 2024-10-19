搭捷運聽到「全部往後退」！乘客嚇喊：以為快死　北捷曝原因

▲民眾搭乘中和新蘆線時，聽見有人大喊「全部往後退」，頓時所有旅客擠在最後一節車廂，讓他感覺「要死掉」。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

一位民眾18日晚間搭乘北捷中和新蘆線，從古亭站上車後不久，立即聽到「全部後退」的提醒聲音，接著有不少乘客往最後一節車廂衝，讓他嚇得直喊「感覺要死掉了」。事後北捷表示，是因為有名男子酒後情緒不穩，後續被警方帶回調查，並未影響營運。

一位民眾18日晚間搭乘北捷中和新蘆線，從古亭上車、搭往捷運頂溪站的方向，沒想到途中聽見其他乘客喊「全部人往後退」，接著眾多乘客一起退到最後一節車廂，驚悚的經歷讓他直言「感覺要死掉了」。

對此，北捷公司回應，行控中心18日晚間接獲通知，得知東門站往南勢角方向的列車，車上有名乘客醉酒、情緒不穩，於是立即通報警方。

此外，北捷也派出站長、保全人員前往事發車廂。而這名情緒不穩的旅客，在捷運頂溪站下車後，由警方帶回調查，並未影響營運。

北捷也對此呼籲，若旅客碰上異常的情況，可以透過列車上的對講機，告知行車專員、行控中心，如果是在車站的話，可以通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服，通報所發生的情況，北捷將盡速派人前往處理。