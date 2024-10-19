搭機目睹男乘客「在嘔吐袋尿尿」！尿完放旁邊　黃色液體流滿地

▲女網友指出，飛機上一名男乘客在座位上小便。（圖／tiktok／@nellie_blue_）



記者王佩翊／編譯

美國一名女子日前搭機從波士頓飛往緬因州，然而在飛行過程中，卻突然發現地上有一灘黃色的溫暖液體，仔細看才發現竟是前座的男乘客坐在位置上，往嘔吐袋小便，而他在解決內急後，甚至直接將整包尿液放在地板上。導致尿液漏出浸濕地毯，十分噁心，讓這段飛行經歷成為機上其他人的噩夢。

根據《每日星報》報導，TikTok一名女網友（@nellie_blue）上傳了一段影片，當時正從波士頓飛往緬因州，沒想到卻發現機上一名乘客直接在座位上小便。該名女網友原本是想要拍片紀錄自己的旅程，沒想到卻意外拍下這個恐怖過程。

網友表示，她突然發現坐在前方的乘客竟然在嘔吐袋中小便，尿完後，更是直接將裝滿尿液的袋子放在座位旁，隨後尿液直接滲出，浸濕飛機上的地毯。

女網友直言，「天啊，這裡真的發生了糟糕的事情。坐在我前面的那個男人竟然在嘔吐袋裡小便，現在袋子還漏出尿液。我們還有1個小時的飛行時間，這趟旅程實在是太可怕了，我只想趕快下飛機。」

據了解，這趟飛行總時長為80分鐘，由於是小型飛機，因此機上僅有8名乘客。她回憶起當時的情況說，「就在飛機起飛後15分鐘，剛飛越科德角時，距離我不到2英尺（約60公分）的地方，竟然有人在嘔吐袋裡小便，這實在讓我太崩潰了。我真的不得不曝光這件事。」

這段影片在TikTok上隨即吸引超過3萬人觀看，而女網友也說，當機師得知有乘客在飛機的座位上小便時，更是憤怒地質疑男子為何不在登機前先上廁所。