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台灣民意基金會民調／綠支持度重挫至31.1%　藍白聯手還勝6.8個百分點

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會21日公布最新政黨支持度民調，資料顯示，民進黨重挫 4..4 個百分點，來到31.1%，國民黨上揚 2.1 個百分點，民眾黨止跌回升 0.6 個百分點。值得注意的是，藍白聯手勝出綠6.8個百分點，就算民進黨加上時代力量仍落後藍白。

根據最新民調，各政黨支持度分別為31.1%民進黨，25.3%國民黨，12.6%民眾黨，2.3%時代力量，1.4%其他政黨合計，26.6%沒特別支持哪一個政黨，0.7%不知道。

資料發現，與上個月相比，民進黨重挫4..4個百分點，國民黨上揚2.1個百分點，民眾黨止跌回升0.6個百分點，時代力量下挫2.8個百分點，中性選民遽增5.3個百分點。整體而言，過去一個月，民進黨與國民黨支持度急遽縮小6.5個百分點，民眾黨已漸穩住陣腳。藍白聯手的社會基礎已大於綠6.8個百分點，即使民進黨與時代力量支持度加起來，仍落後藍白4.5個百分點。

▲最新政黨支持度。（圖／台灣民意基金會）

▲最新政黨支持度。（圖／台灣民意基金會）

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，新的政黨競爭形勢於焉展開，民進黨支持度下跌從大的方面看，可能和近一個月來的死刑釋憲；獨派陣營開始對總統賴清德偏重中華民國反彈。

游盈隆說，國民黨方面，自八月開始，連續兩個月支持度站穩23個百分點，如今站上今年初以來的新高點，顯示有一股上升的氣流出現，值得觀察。

至於民眾黨，游盈隆表示，從八月到十月，民眾黨支持度只下滑1.2個百分點，可發現雖然主帥九月中箭落馬，但民眾黨支持者並沒散開，未來的發展，將完全看黨主席柯文哲司法案情。

本次調查由台灣民意基金會 游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵 的解析;山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清 理與統計分析。訪問期間是 2024 年 10 月 13-15 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以上成年 人;抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人;抽樣誤差在 95%信心 水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及 教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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