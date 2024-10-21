　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫：減重靠「168間歇性斷食」半年恐失效！睡眠決定成敗

量體重,體重計,減肥,減重,體重,瘦身（圖／達志／示意圖）

▲間歇性斷食雖然短期效果顯著，但分析現有研究，執行斷食法減重者幾乎在超過6個月以上就沒有明顯效果。（圖／達志／示意圖）

文／中央社

擁有好身材，不僅是對美的嚮往，也是對健康的追求，以間歇性斷食通常能在短時間享受減重效果，但醫師提醒間歇性斷食的「魔力」多數在半年後失效，睡眠是長期體重控制的關鍵。

瑞士日內瓦大學醫院內分泌學助理教授柯里特（Tinh-Hai Collet）20日出席中華民國肥胖研究學會「建構全人永續的體重管理策略」年會，他分享睡眠及生理節律在人體代謝所扮演的角色，過去50至60年間，睡眠時間縮短、品質下降成了全球趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯里特提到，從全球睡眠流行病學資料、不到6小時的睡眠比率分析，1975年短睡眠者僅占7.6%，2006年已增至9.3%，2010年至少1/3的美洲、歐洲和亞洲成年人睡眠時間少於7小時，與此同時，肥胖及其他代謝性疾病的患病率隨之上升。

柯里特引用一份來自加拿大魁北克家族研究發現，經過長達6年的體重變化追蹤，不論是9小時的過長睡眠時間，或是過短的不到6小時睡眠，皆會對體重造成影響，增胖率偏高；但每天規律、充足7至8小時的睡眠，增胖率是最低，證明規律生理節律對於代謝非常重要。

中華民國肥胖研究學會常務理事、台北榮民總醫院胃腸肝膽科主治醫師陳志彥說，睡眠是能量消耗最低模式，但睡太多增胖率上升的原因仍待進一步釐清；至於睡太少會增胖的理由，雖然短睡眠者活動時間多，代謝率較高，不過睡眠不足會驅動進食。

陳志彥解釋，當一個人睡得太少，雖然會增加一點點代謝率，卻會造成大腦未適當休息，內分泌系統可能混亂，會透過不同食慾激素增加胃口，降低認知控制，改變獎勵機制，促進不健康的食物選擇，「就像得到小減號，又拿到大加號」，自然容易增重。

陳志彥提醒，減重不可能一蹴可幾，常見的限制卡路里飲食方法，如間歇性斷食等，雖然短期效果顯著，但分析現有研究，執行斷食法減重者幾乎在超過6個月以上就沒有明顯效果，充足規律7至8小時睡眠，才是控制體重關鍵，大概維持半年以上可見效。

ET快訊
卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰！
柯佳嬿真的跳16蹲了！　笑翻眾人
知名火鍋店驚爆「菜盤沾老鼠屎」！
驚見浮屍！「浮腫變形」疑保五總隊小隊長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準颱風「潭美」最快今生成！恐成中颱來襲　預報員：北轉關鍵在周三

觀世音出家日到了！6種人必拜　替自己改運祈福

醫：減重靠「168間歇性斷食」半年恐失效！睡眠決定成敗

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光　業者回應了

尼克星約會F級辣模！車上「突襲式吻別」掀8000人暴動：高血壓了

知名火鍋店「菜盤疑沾老鼠屎」！民眾見黑點嚇壞：誰還敢吃

同名颱風「潭美」23年前襲台　豪雨狂炸釀「七一一水災」

台中房東招租「限定3行業」！全場一看笑噴：就是要報復鄰居

「一種蛋白質」吃多會出事！醫師：腎功能惡化風險增40％

快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風影響雨狂炸　最新警戒區曝

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

媽以為買餵食器獲清靜　橘貓仍重壓狂叫：好餓

吳慷仁奪金鐘視帝哭了　擦乾眼淚「繼續工作」

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

準颱風「潭美」最快今生成！恐成中颱來襲　預報員：北轉關鍵在周三

觀世音出家日到了！6種人必拜　替自己改運祈福

醫：減重靠「168間歇性斷食」半年恐失效！睡眠決定成敗

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光　業者回應了

尼克星約會F級辣模！車上「突襲式吻別」掀8000人暴動：高血壓了

知名火鍋店「菜盤疑沾老鼠屎」！民眾見黑點嚇壞：誰還敢吃

同名颱風「潭美」23年前襲台　豪雨狂炸釀「七一一水災」

台中房東招租「限定3行業」！全場一看笑噴：就是要報復鄰居

「一種蛋白質」吃多會出事！醫師：腎功能惡化風險增40％

快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風影響雨狂炸　最新警戒區曝

橫濱老翁遭人「入室搶劫殺害」　日警曝細節：是匿名流動型犯罪

日本人「紀律、禮貌」怎麼養成的？　女導演花一年拍攝⋯意外捧紅鐵面師

準颱風「潭美」最快今生成！恐成中颱來襲　預報員：北轉關鍵在周三

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

觀世音出家日到了！6種人必拜　替自己改運祈福

真人《我推的孩子》B小町演唱會！「我們是無敵的偶像」影像公開

醫：減重靠「168間歇性斷食」半年恐失效！睡眠決定成敗

10檔重量級ETF年度最後一波換股　近2兆銀彈席捲台股

他用生命換來健康的拍攝環境！　施名帥嘆「雄爺走後⋯」劇組不一樣了　

星悅航空最潮體驗　日本北九州魅力遊

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

生活熱門新聞

尼克星約會F級辣模！車上突襲式吻別掀8000人暴動

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

這種蛋白質吃多會出事！醫：恐腎衰竭

音樂節「男女刺激半小時！」她傻：窒息的愛

知名火鍋店「菜盤疑沾老鼠屎」！民眾嚇壞

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

買車輪餅「老闆1舉動」他怒：逢甲夜市沒落不意外

同名颱風「潭美」23年前襲台　豪雨狂炸釀「七一一水災」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

房東招租「限3行業」！全場笑：報復鄰居

減重靠「168間歇性斷食」半年恐失效

比鮮奶茶更讚！「1飲品完勝」品質更穩定

婆婆乾女兒是「老公前任」　穿短裙還脫內褲

潭美颱風估明生成！環流東北季風夾擊　北東雨彈猛烈「紅到發紫」

更多熱門

相關新聞

台東夏日降肉大作戰今頒獎　共減重3074.47公斤

台東夏日降肉大作戰今頒獎　共減重3074.47公斤

台東縣衛生局為降低慢性疾病風險，推動民眾養成規律運動與均衡飲食的習慣，自今年6月3日起推出「夏日降肉大作戰」，共吸引數千名縣內外民眾參加，經過四個月的挑戰，20日於2024台東健康嘉年華中舉行頒獎典禮，由台東縣長饒慶鈴及衛生局長孫國平頒獎，此次健康體位管理競賽，累計減重達3074.47公斤，成果顯著，展現了共同改善健康的決心。

6種生活習慣不運動也能保持身材

6種生活習慣不運動也能保持身材

凌晨1點睡比2點更疲憊！睡眠戰術曝光

凌晨1點睡比2點更疲憊！睡眠戰術曝光

她減肥喝炸馬桶特調卻無效　醫曝原因

她減肥喝炸馬桶特調卻無效　醫曝原因

台大研究：周末賴床降低70%↑失智症風險

台大研究：周末賴床降低70%↑失智症風險

關鍵字：

間歇性斷食減重減肥睡眠

讀者迴響

熱門新聞

楊銘威嗆方志友：就妳沒得！

尼克星約會F級辣模！車上突襲式吻別掀8000人暴動

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

柯佳嬿真的跳16蹲了

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

這種蛋白質吃多會出事！醫：恐腎衰竭

音樂節「男女刺激半小時！」她傻：窒息的愛

土城BMW撞轎車　再撞爛路邊14機車

外公「證人」身分被傳喚　15歲少年母親也得一起去

知名火鍋店「菜盤疑沾老鼠屎」！民眾嚇壞

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

澱粉「吃對時間點」不會胖！研究：還燃燒更多脂肪

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面