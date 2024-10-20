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她減肥喝「炸馬桶特調」狂拉體重卻沒降　醫生曝關鍵原因

▲桃園市葉姓男子去年5月起至9月間，在中壢區某公司女廁置物架上私設針孔攝影機偷拍女同事如廁，其中林姓女子驚覺自己成為女主角後怒告葉男妨害秘密。示意圖（圖／視覺中國CFP）

▲喝「清腸胃神器」減重無效？醫生提醒「最重要的優先事項是養好腸胃道」。（圖／視覺中國CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人在減重時，可能會遇上排便卡關等問題，網路上因此出現許多「清腸胃神器」或「炸馬桶特調」等飲品，不過減重專科醫師楊智雯提醒，使用「清腸胃神器」讓排便通常，體重卻有可能完全不減，重點是要養好腸胃道，「腸道不健康的話，會讓身體處於慢性發炎，進而導致肥胖」。

減重專科醫師楊智雯近日在臉書表示，排便卡關不僅會腹脹，身心也會有影響，市面上也因此出現各種「清腸胃神器」、「炸馬桶特調」飲品，這種飲品一般使用優酪乳為基底，再配上其他飲品，像是無糖綠茶、美式咖啡、綠拿鐵等，短期內確實可以清胃整腸，排出宿便。

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楊智雯指出，如果喝「炸馬桶特調」或「清腸胃神器」是希望達到減重效果，最重要的優先事項是養好腸胃道，因為腸道微生物群（腸道菌群）在體重控制、代謝調節以及整體健康中扮演著重要角色，腸道不健康的話會讓身體處於慢性發炎，進而導致肥胖。

楊智雯透露，她最近遇到一個45歲上班族來問診，本身有子宮內膜異位瘤，也就是俗稱的「巧克力囊腫」，近兩年追蹤時發現子宮肌瘤，愈長愈多顆，婦產科醫師請患者評估是否進行手術，如果不開刀的話只能追蹤觀察，可以同步嘗試減重再作後續評估。

▲▼破壁機,果汁機,果汁,早餐,飲料。（圖／Pexels／Yaroslav Shuraev）

▲女子喝「炸馬桶特調」排出宿便，體重卻沒有下降。（圖／翻攝自免費圖庫Pexels）

楊智雯說明，這名患者身高150公分，體重69公斤，有中度脂肪肝，體脂肪率43%，平時排便就不順，軟便劑一次要吃到3顆。病患想說自己先試試看網路上分享「炸馬桶特調」，立刻買來加工喝看看，一喝覺得排便超有感，蔬果攝取量自己感覺好像也夠，讓她納悶的是怎麼排便順了，但體重卻不動如山。

楊智雯幫女子檢查後，發現對方腸道處於慢性發炎，腸道的好菌和壞菌的比例失衡，而且體內的雌二醇極高，進一步詢問飲食習慣後，才知道對方原來早上習慣在家吃麵包配一杯「炸馬桶特調」，午餐在公司附近吃小碗魷魚羹麵或粿條，晚餐不餓就不吃，就算買了便當也要分成2餐吃。

楊智雯解釋，照患者這樣吃法，吃進去的營養素明顯不足，影響肝臟代謝雌激素的功能，不健康的腸道菌也影響雌二醇的排出，造成體內雌二醇濃度過高，因此囊腫和肌瘤愈來愈嚴重。她強調，要追求的是「腸道健康」，而不是「只要有排便就好」，與其尋找排便的方法，更需要的是腸道健康，腸道健康，排便自然順暢。

她提醒，「清腸胃特調」不是不能喝，但是要評估自己身體狀況，像是超商綠拿鐵一瓶265ml就含有26.2克糖，而成年女性一天總熱量若以需要1600大卡來看，添加糖攝取以40公克為限，每天2杯喝綠拿鐵，反而讓自身陷入糖害危機。

她最後說，真正的健康減重是落實在每一天，從均衡飲食和規律生活習慣開始，而不是只靠某一種飲品或單一食物來實現，這樣才能夠達到真正的「健康享瘦」。

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