卓榮泰深夜PO文「下不為例」掀藍綠大戰！葉元之：比喻錯了吧？

▲卓榮泰在臉書上的貼文，意外掀起藍綠大戰。（資料照／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

中央政府總預算案多次卡關，朝野已經為此數度交鋒。行政院長卓榮泰20日在臉書上發文，以「同事聚餐」來比喻，最終更是說出「只此一次下不為例」等話語，沒想到貼文曝光以後，立即引起藍、綠兩黨的公僕在留言區亂鬥。

卓榮泰的貼文發出以後，引起了不少討論。民進黨立委吳思瑤在下方指稱，「在野如是，國之不幸」；而國民黨立委王鴻薇則不甘示弱回應，「打包給綠媒網軍那道菜，完全可以退掉。」消息掀起論戰以後，不少藍營支持者、綠營支持者在下方互相罵成一團。

對此，國民黨立委葉元之則在臉書上回應，這項比喻應該有錯誤，「應該是公司有規定，這次員工聚餐一定要點五道菜，不要讓員工餓著。」

不過，其中有個員工堅持指點四道菜，想把菜錢拿去用在別的地方，「所以其他的員工覺得，你為何不依公司規定呢？大家就僵在那邊。所以趕快依規定點五道菜，就解決了。」

對此，民眾黨立委張啟楷在臉書上表示，納稅人的錢並非政府的私房小金庫，每個人都該能吃上應得的飯，希望別再用「這次破例」的話術來糊弄，「立法院的伙伴們：記得，我們是來替人民點餐的，不是來當服務生的。」

▼卓榮泰拋點餐說，引藍綠留言大戰。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

