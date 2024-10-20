總預算案如「點餐僵局」　卓榮泰深夜發文：餐廳也可以把我趕出去

▲行政院長卓榮泰以「點餐事件」形容總預算案僵局，最後更意有所指稱「餐廳也可以決議把我趕出去」。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

藍白以原住民禁伐補助未編足為由，在立法院杯葛中央政府總預算案，在立法院21日將第3度展開朝野協商前夕，行政院長卓榮泰20日晚間突然在臉書發文，以同事聚餐點餐比喻總預算，表示他主張請消保官（大法官）仲裁卻被說恐嚇，還意有所指稱「餐廳也可以決議把我趕出去，然後一切重新再來」。

卓榮泰20日晚間在臉書以「總有一種方法可以行得通」為題發文，透過一個故事形容目前的總預算案僵局，他說「同事聚餐，大家決定帶1000元，點4道菜。而進餐廳、點餐後，餐廳（指立院多數）老闆說，餐廳決定要求加點第5道菜，才要上菜，雙方僵住」。

卓榮泰接著說，「我們堅持，這次就點4道菜，第5道菜下次來再點，但餐廳堅持，一定要加第5道菜，要他們更改點餐內容」、「對此，我們建議，只要餐廳同意以後不會再如此要求加點，『只此一次下不為例』，這次我們也可以設法加點費用，解開僵局」。

卓榮泰最後說，「若仍無法取得協議，我們主張請消保官（比喻請大法官釋憲）來仲裁，結果餐廳說我們恐嚇」、「當然，餐廳也可以決議把我趕出去（比喻倒閣），然後一切重新再來」。

▼卓榮泰拋點餐說，引藍綠留言大戰。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

