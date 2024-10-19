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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昔說「帳簿只有李文宗看過」　她斷言：李是柯文哲設下的金流斷點

▲政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）

▲政治評論員吳靜怡。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲與前柯文哲競辦財務長李文宗，兩人皆因涉弊遭到羈押。對此，政治評論員吳靜怡今（19日）表示，柯文哲曾說「帳簿只有李文宗看過」，根本就是想脫罪，此外，她還斷言，「李文宗」是柯文哲從2020年開始在京華城案設下的斷點，也是2022年到2024年環扣著基金會、智庫、木可公關的斷點。

吳靜怡提到，柯文哲之前宣稱，木可公關整本帳簿除了李文宗看過之外，沒有別人。讓她質疑，柯文哲第一時間的說詞，根本就是露出馬腳，一副「想脫罪的異狀」。

吳靜怡點出，偏偏檢調廉掌握了不只木可公關帳本，更有隨身碟裡記錄私帳的關鍵文件，柯文哲的私人「政商現金」帳本，若跟木可公關金流一勾稽上，柯文哲、李文宗就是50年的友情，換來友誼歷久的「背信罪」，因為那些錢，應該屬於民眾黨、競選帳戶、基金會。

吳靜怡說明，柯文哲透過許多組織，用各種議題邀集大小企業家參與餐敘，一邊用柯文哲進行產業交流的名目，一邊實質進行募款，又一邊坐著總幹事黃珊珊，一邊坐著基金會董事長李文宗，而募款的錢只往其中一邊去，沒有出現在政治獻金專戶裡。

此外，吳靜怡質疑，柯文哲靠賣「競選小物」的捐款收入就有1.5億元，然而，競選總部用巧立名目的方式，按照合約的10%匯款給木可公關公司，有趣的就是那1.5億元是網路小額賣競選小物來的嗎？

吳靜怡直指，或者，那1.5億又是一種化整為零的手法，左手把不正當的現金給右手，右手再把手續費給左手，最後，最乾淨的那筆，就是最終端450萬給柯文哲。

吳靜怡斷言，「李文宗」是柯文哲從2020年開始在京華城案設下的斷點，也是2022年到2024年環扣著基金會、智庫、木可公關的斷點，李文宗早就見過沈慶京，見面不在府內，是誰銜命要他去見？不是柯文哲還有誰。

為此，吳靜怡呼籲，民眾黨的黨工別傻了，價值連城的不是辦公室內的設備，睜大眼看看是不是還有突兀的藝術品？柯文哲曾經收過一些企業家饋贈的藝術品，相信那些藝術品的價值一定會超過那些鏡頭很多。

吳靜怡強調，民眾黨到處一直嗆找不到金流，那麼就太小看檢廉調了，京華城案已有7人被羈押、21人列為被告人、50 多人被約談，每個人有兩種（真、假）可能說法，那麼變數就有上兆個，民眾黨怎麼偏偏只相信「找不到金流」這樣的唯一可能？

★未經判決確定，應推定為無罪

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