　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

監院糾正台中自辦市地重劃　內政部：通盤檢討現行獎勵辦法

▲▼監察院 日據時代建築 古蹟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台中自辦市地重劃問題頻出，監察院日前對市府及內政部提出糾正。內政部20日表示，已收到監察院調查報告，將審慎通盤檢討現行獎勵自辦重劃辦法等規定，於尚未完成修正前，請各地方政府先行檢討現有自辦市地重劃審議機制，對於不同意參加市地重劃者的意見應妥善處理，並應加強後續監督機制。

內政部指出，監察院糾正案提到的台中市黎明、辰億、弘富及大夫第等自辦重劃案件，除辰億重劃區為109年核定外，其餘案件皆為97至101年間核准，適用於106年7月27日修正前的「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」。以黎明重劃區為例，面積高達186.27公頃，涉及土地所有權人計有2,578人，但核定計畫過於簡略，缺乏完整財務分析，增加財務風險與執行過程的潛在問題。其餘辰億、弘富及大夫第3個重劃區，面積分別為15.17、19.36及1.72公頃，資金需求龐大，台中市政府在審議過程中，仍以簡易概算表，作為重劃費用估算及財務可行性評估的依據，不符合重大開發案件應有的審慎態度。

內政部表示，調查報告指出，檢視該府歷年核定的自辦市地重劃計畫書，各區用地負擔差異甚鉅，相較該府近年公辦市地重劃的費用比率顯不合理，市府卻未核實審查，且實務上自辦重劃普遍是由開發公司出資並主導重劃業務運作，重劃後盈餘多歸開發公司所有，在資訊不對稱情況下，導致開發利益淪為私人壟斷，有失公平正義。

內政部也說明，因應司法院釋字第739號解釋，重劃辦法已於106年修正，不僅提高自辦市地重劃籌備會發起門檻，也明定各地方政府在審核自辦市地重劃過程中，應給予土地所有權人及利害關係人陳述意見的機會並舉辦公開聽證，以符合正當行政程序。至於本次監察院調查報告認為，當時的法令制度存在疏漏，遭有心人士利用謀取私利，侵害地主權益。市府以不介入私權爭議為由，未及時協調處理，導致案件進入司法程序。對此，請台中市政府針對相關爭議案件提出妥適解決方案，積極化解民怨。

內政部最後表示，對於監察院糾正案中提出的自辦市地重劃審查基準、強化都市計畫正當程序及納入聯合國人權公約適足住房權保障等建議，尊重並虛心檢討，將儘速邀集各地方政府盤點市地重劃相關法令，通盤檢討現行法制，以確保都市永續發展，並保障民眾財產權及居住權。

ET快訊
佔據整個車道！「超大隻蟒蛇」滑過去　她住1縣市：超常看見
獨／張菲淡出6年　近況曝光
音樂節「男女草地刺激半小時」不分開　她現場看傻
YTR安森宣布出院！　吐心聲：不知能否重新回到過去
準颱風「潭美」接近台灣機率高！　專家估影響最大時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文訪歐返國　王定宇盤點成果：中國戰狼外交明顯失效

監院糾正台中自辦市地重劃　內政部：通盤檢討現行獎勵辦法

批洪申翰造謠只為「政治利益」　北市環保局：拿資收個體戶當墊腳石

柯文哲羈押期限將至！民眾黨10／27集結愛國東路　批賴政府搞什麼鬼

張禹宣指「柯文哲大選有249人現金重複捐款」　質疑不尋常時間點

憲法訴訟法藍綠明交鋒　翁曉玲：盼別再有人像黃捷半夜開鎖破門

獨／柯文哲已知父親病危！上週五申請獲准「赴台大探視」　民眾黨證實

台北旅展Buffet優惠餐券整理包！晶華栢麗廳最低折　敘日買5送1

為拾荒者猛打蔣萬安？　洪申翰喊「槓上謊言」：別怪人家罵你無能

中共侵台川普只會「加徵關稅」　李彥秀：賴清德要擬定對策因應

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

蔡英文訪歐返國　王定宇盤點成果：中國戰狼外交明顯失效

監院糾正台中自辦市地重劃　內政部：通盤檢討現行獎勵辦法

批洪申翰造謠只為「政治利益」　北市環保局：拿資收個體戶當墊腳石

柯文哲羈押期限將至！民眾黨10／27集結愛國東路　批賴政府搞什麼鬼

張禹宣指「柯文哲大選有249人現金重複捐款」　質疑不尋常時間點

憲法訴訟法藍綠明交鋒　翁曉玲：盼別再有人像黃捷半夜開鎖破門

獨／柯文哲已知父親病危！上週五申請獲准「赴台大探視」　民眾黨證實

台北旅展Buffet優惠餐券整理包！晶華栢麗廳最低折　敘日買5送1

為拾荒者猛打蔣萬安？　洪申翰喊「槓上謊言」：別怪人家罵你無能

中共侵台川普只會「加徵關稅」　李彥秀：賴清德要擬定對策因應

台南東區竹篙厝寵物友善公園啟用　黃偉哲帶愛犬黑妞奔跑同樂

昔留陰影！陳致遠夫婦砸6位數開茶餐廳　林秀琴站廚房崩潰：一直懷疑人生

媽半夜被「口水球」驚醒　看監視器驚覺博美守護她整晚

蔡英文訪歐返國　王定宇盤點成果：中國戰狼外交明顯失效

5旬男為愛「狂吞壯陽藥」！1個月後竟累垮…醫搖頭：很危險

休完產假又懷孕　英國女被老闆開除「獲賠120萬」

獨／「泡冰水」促睪酮素上升是天然威而鋼？醫師給答案

監院糾正台中自辦市地重劃　內政部：通盤檢討現行獎勵辦法

妃妃姐姐親水萌樂園移師長榮中學　台南校園展現歡笑聲

北市「美人樹賞花位置」一次看！4處正茂盛、3處待11月開花

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

政治熱門新聞

獨／柯文哲已知父病危　上週五赴台大探視

不知柯文哲在土城　柯爸轉入加護病房

快訊／陳時奮爆論文抄襲　慘遭凌濤打臉了

陳時奮爆凌濤論文「大規模抄襲」

賴清德支持統一獅首戰敗陣　卓榮泰笑稱：幫兄弟加油是均衡台灣

民眾黨10／27集結愛國東路

前金防部少將參謀長貪部隊7990元洗衣機遭判刑　監院全票通過彈劾

川普、賀錦麗都不願出兵援台　王鴻薇：賴清德該告知國人真相

蔡正元稱賴清德「福建人」　靠鄭成功、康熙中國軍隊鎮壓原住民

大巨蛋漏水　遠雄未改善恐被罰300萬

張禹宣指「柯文哲大選有249人現金重複捐款」　質疑不尋常時間點

為拾荒者猛打蔣萬安？　洪申翰喊「槓上謊言」：別怪人家罵你無能

大巨蛋捷運手扶梯沒關　蔣允諾檢討

綠委稱禁伐補償沒6萬就退選　藍：卓揆準備好了嗎

更多熱門

相關新聞

憲法訴訟法明交鋒　翁曉玲酸黃捷嗆民進黨

憲法訴訟法明交鋒　翁曉玲酸黃捷嗆民進黨

立法院司法及法制委員會明天再審查憲法訴訟法修正草案，藍綠黨團皆發出甲級動員令備戰。國民黨立委翁曉玲今（20日）表示，對於國會改革法案合憲與否，大法官25日就會宣告結果，估計是與總統賴清德赴立院報告的新修正法條會被宣告違憲，那麼提高大法官出席人數和可決門檻的修法，就更具高度正當性了。希望明天開會綠委別再霸佔主席台，不會發生肢體衝突，不會有人像綠委黃捷半夜帶人去會議室開鎖破門而入，別讓立法院變成野蠻立院。

為拾荒者猛打蔣萬安？　洪申翰喊「槓上謊言」：別怪人家罵你無能

為拾荒者猛打蔣萬安？　洪申翰喊「槓上謊言」：別怪人家罵你無能

川普不願出兵保台　李彥秀警告賴清德這件事

川普不願出兵保台　李彥秀警告賴清德這件事

川普、賀錦麗都不願出兵援台　王鴻薇：賴清德該告知國人真相

川普、賀錦麗都不願出兵援台　王鴻薇：賴清德該告知國人真相

獅象爭霸引藍內戰　洪孟楷與謝龍介對賭百份雞排

獅象爭霸引藍內戰　洪孟楷與謝龍介對賭百份雞排

關鍵字：

民進黨國民黨內政部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

以為去打工！國三少女慘遭囚禁性侵逾10次

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

買車輪餅「老闆1舉動」他怒：逢甲夜市沒落不意外

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出

外公「證人」身分被傳喚　15歲少年母親也得一起去

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

獨／台中七期豪宅3嫌虐死26歲男！還錄影留證

第一名不是LINE Pay！　台灣人最愛「電子支付」排名大公開

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面