　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲法訴訟法藍綠明交鋒　翁曉玲：盼別再有人像黃捷半夜開鎖破門

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院司法及法制委員會明天再審查憲法訴訟法修正草案，藍綠黨團皆發出甲級動員令備戰。國民黨立委翁曉玲今（20日）表示，對於國會改革法案合憲與否，大法官25日就會宣告結果，估計是與總統賴清德赴立院報告的新修正法條會被宣告違憲，那麼提高大法官出席人數和可決門檻的修法，就更具高度正當性了。希望明天開會綠委別再霸佔主席台，不會發生肢體衝突，不會有人像綠委黃捷半夜帶人去會議室開鎖破門而入，別讓立法院變成野蠻立院。

翁曉玲指出，憲法訴訟法第4條修正案的內容，乃是將現行法上沒有清楚定義「#大法官現有總額」的法律漏洞予以修補，即應於法律中清楚規定所謂「大法官現有總額人數」的意思，即是指憲法所定大法官人數15人。她提出這項修法案，目的是在健全憲法法庭審議制度，讓每一項憲法法庭判決都能有較多的大法官們參與審議並作成決議，而不是僅由少數幾位、不到一半人數的大法官就可以作出專斷、爆衝的憲法法庭判決。

翁曉玲續指，這項仿效國外先進國家，如法國、日本，明定憲法裁判法官的最低參與人數的修法，竟被綠委吳思瑤說成是核彈級的法案，也被司法院說成是實質剝奪憲法法庭權限。從他們強烈地、失去理性地、不講民主多數和合議制原則的反應中，國民黨知道，這項得到憲法學界許多學者支持的修法案是正確的，這才是撥亂反正、建立從上而下良好的憲法裁判制度，真正保護人民救濟權利、維護法律秩序和法制度的安定性， 給憲法法庭扣上安全鎖的最好作法。

翁曉玲強調，這項修法，無疑的會打破民進黨政府控制憲法法庭的如意算盤。10月31日將有7位大法官屆滿卸任，依現行規定，其他在任的8位大法官可繼續審理釋憲案，無須等待另外7位大法官補齊上任後再審理。賴清德這次提名的7位大法官候選人，被稱為是有史以來最爛的大法官名單，立法院怎麼可能會放水這批濫竽充數的大法官，寧缺勿濫，是國民黨堅持的原則，直到賴清德提出大家都能接受的大法官人選。

「但以賴清德的個性作風，他會撤回名單，重提新人選嗎？估計是99.99％不會。」翁曉玲認為，立法院最好是不通過新提名的7位大法官候選人，反正剩下8位大法官還可以審理釋憲案，而且還更好指揮運作。萬一8位中有一兩位大法官不願配合聖上意旨，照現行規定是，大法官現有總額2／3出席、現有總額過1／2同意通過即可作成憲法裁判，舉例來說，大法官若有2人請假，6位即可出席開會，5位同意即可作成憲法判決；若有3人符合法定迴避事由，現有總額人數降5位，只剩5位大法官開會，則只要3人同意就作成憲法判決，「請問大家，這樣作出的憲法判決能讓人心服口服嗎？」

翁曉玲直言，一般人恐怕不知道的是，人民向大法官聲請的釋憲案件，有95％的案件都是程序不受理，真正進入到實質審理並作成有利於人民權利保障的憲法判決，更是少之又少。

翁曉玲說，有15位大法官在位時，釋憲案不受理率都有9成5；只剩8位大法官時，不受理率應該是9成9了吧。大法官會積極受理並且迅速審理的案件，應該就是護航民進黨政府提出的釋憲案。難怪，行政院院長卓榮泰喊出要對立法院緩議114年度中央政府總預算之事聲請釋憲，反正背後有大法官撐腰，把球丟給大法官，落得輕鬆，何樂不為？

翁曉玲痛批，從大法官作出的實質廢死憲法判決中可知，這群大法官是一群自恃、傲慢、不接地氣、不了解司法實務運作、不重視法治的一群人。現在好不容易走了一批，如果不待有專業良知、政治性淡的大法官加入，而交由剩下綠油油的8位大法官去進行憲法解釋，這會是件多麼可怕的事。

翁曉玲也提到，未來可能發給原住民的禁伐補償金違憲、刪除政府媒體宣傳費用的預算、刪除綠電預算違憲、提高警消人員的退休所得替代率條文違憲, 反正只要是不符合民進黨政府心意或是他們沒得分的法案、預算一切都是違憲的。

翁曉玲認為，總統賴清德赴立院報告的新修正法條25日應會被大法官宣告違憲。請大家拭目以待，看看這次的憲法法庭判決是否如我所預料是「保皇判決」，如果是的話，那麼提高大法官出席人數和可決門檻的修法，就更具高度正當性了。衷心希望，明日開會民進黨委員不會霸佔主席臺、不會發生肢體衝突，不會有人像黃捷半夜帶人去會議室開鎖破門而入。正所謂「君子動口不動手」，「真理越辯越明」，民進黨黨團別再此讓立院成為野蠻立院。
 

ET快訊
郝劭文「賺夠了」帶妻小回台！　朱延平：一年賺比我一輩子還多
26歲男台中七期豪宅遭虐死　2年前爸爸、阿公隔5天離世
第1名不是LINE Pay！　台灣人最愛「電子支付」排名公開
快訊／熱帶低壓生成！　準颱風「潭美」最新路徑曝
靈骨塔被毀現況曝！　女兒哭：爸爸不知淹沒在哪
「柔道女王」連珍羚　宣布退出國際賽場
上台狂摸肚…網瘋猜懷孕有喜　許瑋甯回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張禹宣指「柯文哲大選有249人現金重複捐款」　質疑不尋常時間點

憲法訴訟法藍綠明交鋒　翁曉玲：盼別再有人像黃捷半夜開鎖破門

獨／柯文哲已知父親病危！上週五申請獲准「赴台大探視」　民眾黨證實

台北旅展Buffet優惠餐券整理包！晶華栢麗廳最低折　敘日買5送1

為拾荒者猛打蔣萬安？　洪申翰喊「槓上謊言」：別怪人家罵你無能

中共侵台川普只會「加徵關稅」　李彥秀：賴清德要擬定對策因應

川普、賀錦麗都不願出兵援台　王鴻薇：賴清德該告知國人真相

蔡英文：台灣走向世界的腳步不會停　告訴世界台灣很重要

獅象爭霸引藍內戰　洪孟楷為中信兄弟與謝龍介賭百份雞排、珍奶

綠內訌？綠委稱禁伐補償沒6萬就退選　李彥秀：卓榮泰準備好了嗎

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

張禹宣指「柯文哲大選有249人現金重複捐款」　質疑不尋常時間點

憲法訴訟法藍綠明交鋒　翁曉玲：盼別再有人像黃捷半夜開鎖破門

獨／柯文哲已知父親病危！上週五申請獲准「赴台大探視」　民眾黨證實

台北旅展Buffet優惠餐券整理包！晶華栢麗廳最低折　敘日買5送1

為拾荒者猛打蔣萬安？　洪申翰喊「槓上謊言」：別怪人家罵你無能

中共侵台川普只會「加徵關稅」　李彥秀：賴清德要擬定對策因應

川普、賀錦麗都不願出兵援台　王鴻薇：賴清德該告知國人真相

蔡英文：台灣走向世界的腳步不會停　告訴世界台灣很重要

獅象爭霸引藍內戰　洪孟楷為中信兄弟與謝龍介賭百份雞排、珍奶

綠內訌？綠委稱禁伐補償沒6萬就退選　李彥秀：卓榮泰準備好了嗎

快訊／鳳山8旬嬤運動不慎摔排水溝　警消拉起送醫救治

獲國際影展肯定　《愛子歸來》台中盛大首映

15歲少年無照奪3命　朋友受訪竟「嘻笑比YA」！網炸鍋：教育真失敗

驗屋規定不准「1方式」測漏水　屋主傻了！內行也搖頭：要溝通

帶兵打總冠軍戰首戰　平野沒時間緊張：結果在預期內

女友將臨盆...年薪300萬台大碩士悶壞了　找小蘿莉上摩鐵下場曝

兄弟總冠軍戰強碰統一雙王牌　平野：更想要取勝

元大幸福日溫馨續辦　偏鄉孩童領「幸福大禮包」盡享歡樂與關懷

26歲男台中七期豪宅內遭虐死　2年前爸爸、阿公隔5天離世

新歡評「伍佰歌猥瑣」捲爭議！　黃曉明公開露面：一起加油吧

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

獨／柯文哲已知父病危　上週五赴台大探視

不知柯文哲在土城　柯爸轉入加護病房

快訊／陳時奮爆論文抄襲　慘遭凌濤打臉了

陳時奮爆凌濤論文「大規模抄襲」

賴清德支持統一獅首戰敗陣　卓榮泰笑稱：幫兄弟加油是均衡台灣

前金防部少將參謀長貪部隊7990元洗衣機遭判刑　監院全票通過彈劾

川普、賀錦麗都不願出兵援台　王鴻薇：賴清德該告知國人真相

蔡正元稱賴清德「福建人」　靠鄭成功、康熙中國軍隊鎮壓原住民

大巨蛋漏水　遠雄未改善恐被罰300萬

為拾荒者猛打蔣萬安？　洪申翰喊「槓上謊言」：別怪人家罵你無能

大巨蛋捷運手扶梯沒關　蔣允諾檢討

羅智強爆政府藏黑料3步驟　印證國會改革重要

獅象爭霸引藍內戰　洪孟楷與謝龍介對賭百份雞排

綠委稱禁伐補償沒6萬就退選　藍：卓揆準備好了嗎

更多熱門

相關新聞

馬斯克發動鈔能力　每天送3200萬為川普拉票

馬斯克發動鈔能力　每天送3200萬為川普拉票

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）力挺前總統川普回鍋，近日更發動「鈔能力」拉票，19日宣布即起至投票日前，每天隨機向一名簽署支持憲法修正案的賓州選民發放100萬美元（約新台幣3200萬元），當天就抽出第一名幸運兒。

為拾荒者猛打蔣萬安？　洪申翰喊「槓上謊言」：別怪人家罵你無能

為拾荒者猛打蔣萬安？　洪申翰喊「槓上謊言」：別怪人家罵你無能

川普不願出兵保台　李彥秀警告賴清德這件事

川普不願出兵保台　李彥秀警告賴清德這件事

川普、賀錦麗都不願出兵援台　王鴻薇：賴清德該告知國人真相

川普、賀錦麗都不願出兵援台　王鴻薇：賴清德該告知國人真相

獅象爭霸引藍內戰　洪孟楷與謝龍介對賭百份雞排

獅象爭霸引藍內戰　洪孟楷與謝龍介對賭百份雞排

關鍵字：

國民黨翁曉玲國會改革憲法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

以為去打工！國三少女慘遭囚禁性侵逾10次

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

買車輪餅「老闆1舉動」他怒：逢甲夜市沒落不意外

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

外公「證人」身分被傳喚　15歲少年母親也得一起去

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

獨／台中七期豪宅3嫌虐死26歲男！還錄影留證

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面