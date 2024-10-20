憲法訴訟法藍綠明交鋒　翁曉玲：盼別再有人像黃捷半夜開鎖破門

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院司法及法制委員會明天再審查憲法訴訟法修正草案，藍綠黨團皆發出甲級動員令備戰。國民黨立委翁曉玲今（20日）表示，對於國會改革法案合憲與否，大法官25日就會宣告結果，估計是與總統賴清德赴立院報告的新修正法條會被宣告違憲，那麼提高大法官出席人數和可決門檻的修法，就更具高度正當性了。希望明天開會綠委別再霸佔主席台，不會發生肢體衝突，不會有人像綠委黃捷半夜帶人去會議室開鎖破門而入，別讓立法院變成野蠻立院。

翁曉玲指出，憲法訴訟法第4條修正案的內容，乃是將現行法上沒有清楚定義「#大法官現有總額」的法律漏洞予以修補，即應於法律中清楚規定所謂「大法官現有總額人數」的意思，即是指憲法所定大法官人數15人。她提出這項修法案，目的是在健全憲法法庭審議制度，讓每一項憲法法庭判決都能有較多的大法官們參與審議並作成決議，而不是僅由少數幾位、不到一半人數的大法官就可以作出專斷、爆衝的憲法法庭判決。

翁曉玲續指，這項仿效國外先進國家，如法國、日本，明定憲法裁判法官的最低參與人數的修法，竟被綠委吳思瑤說成是核彈級的法案，也被司法院說成是實質剝奪憲法法庭權限。從他們強烈地、失去理性地、不講民主多數和合議制原則的反應中，國民黨知道，這項得到憲法學界許多學者支持的修法案是正確的，這才是撥亂反正、建立從上而下良好的憲法裁判制度，真正保護人民救濟權利、維護法律秩序和法制度的安定性， 給憲法法庭扣上安全鎖的最好作法。

翁曉玲強調，這項修法，無疑的會打破民進黨政府控制憲法法庭的如意算盤。10月31日將有7位大法官屆滿卸任，依現行規定，其他在任的8位大法官可繼續審理釋憲案，無須等待另外7位大法官補齊上任後再審理。賴清德這次提名的7位大法官候選人，被稱為是有史以來最爛的大法官名單，立法院怎麼可能會放水這批濫竽充數的大法官，寧缺勿濫，是國民黨堅持的原則，直到賴清德提出大家都能接受的大法官人選。

「但以賴清德的個性作風，他會撤回名單，重提新人選嗎？估計是99.99％不會。」翁曉玲認為，立法院最好是不通過新提名的7位大法官候選人，反正剩下8位大法官還可以審理釋憲案，而且還更好指揮運作。萬一8位中有一兩位大法官不願配合聖上意旨，照現行規定是，大法官現有總額2／3出席、現有總額過1／2同意通過即可作成憲法裁判，舉例來說，大法官若有2人請假，6位即可出席開會，5位同意即可作成憲法判決；若有3人符合法定迴避事由，現有總額人數降5位，只剩5位大法官開會，則只要3人同意就作成憲法判決，「請問大家，這樣作出的憲法判決能讓人心服口服嗎？」

翁曉玲直言，一般人恐怕不知道的是，人民向大法官聲請的釋憲案件，有95％的案件都是程序不受理，真正進入到實質審理並作成有利於人民權利保障的憲法判決，更是少之又少。

翁曉玲說，有15位大法官在位時，釋憲案不受理率都有9成5；只剩8位大法官時，不受理率應該是9成9了吧。大法官會積極受理並且迅速審理的案件，應該就是護航民進黨政府提出的釋憲案。難怪，行政院院長卓榮泰喊出要對立法院緩議114年度中央政府總預算之事聲請釋憲，反正背後有大法官撐腰，把球丟給大法官，落得輕鬆，何樂不為？

翁曉玲痛批，從大法官作出的實質廢死憲法判決中可知，這群大法官是一群自恃、傲慢、不接地氣、不了解司法實務運作、不重視法治的一群人。現在好不容易走了一批，如果不待有專業良知、政治性淡的大法官加入，而交由剩下綠油油的8位大法官去進行憲法解釋，這會是件多麼可怕的事。

翁曉玲也提到，未來可能發給原住民的禁伐補償金違憲、刪除政府媒體宣傳費用的預算、刪除綠電預算違憲、提高警消人員的退休所得替代率條文違憲, 反正只要是不符合民進黨政府心意或是他們沒得分的法案、預算一切都是違憲的。

翁曉玲認為，總統賴清德赴立院報告的新修正法條25日應會被大法官宣告違憲。請大家拭目以待，看看這次的憲法法庭判決是否如我所預料是「保皇判決」，如果是的話，那麼提高大法官出席人數和可決門檻的修法，就更具高度正當性了。衷心希望，明日開會民進黨委員不會霸佔主席臺、不會發生肢體衝突，不會有人像黃捷半夜帶人去會議室開鎖破門而入。正所謂「君子動口不動手」，「真理越辯越明」，民進黨黨團別再此讓立院成為野蠻立院。

