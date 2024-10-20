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快訊／移民署拒「詐10億西班牙男」入境　將協調遣返母國

▲遭國際刑警通緝列紅色通報的西班牙商人奧納德19日凌晨遭移民署解送出境。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）
▲遭國際刑警通緝列紅色通報的西班牙商人奧納德19日凌晨遭移民署解送出境。（圖說下同／桃園機場記者聯誼會提供）

記者張君豪／台北報導

西班牙詐騙犯奧納德在義大利涉嫌詐騙逃漏稅近10億台幣後遭西班牙通緝，19日凌晨遭台灣移民署通令出境後，他搭機到新加坡遭拒絕入境，並於20日6時搭機抵台，意圖闖關入境，但移民署強調，奧男遭台灣列為禁止入國對象，將持續協調遣送西班牙歸案，接受在歐洲犯下的詐欺通緝犯罪調查事宜。

移民署指出，奧納德在國外經「國際刑警組織」發布通緝涉犯重大犯罪的紅色警戒通報，且明知遭西班牙通緝，卻刻意潛逃躲在台灣，確有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞。

▲遭國際刑警通緝列紅色通報的西班牙商人奧納德19日凌晨遭移民署解送出境。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

移民署台北專勤隊依照《移民法》18條第1項第13款及《禁止外國人入國作業規定》第5點第1項第2款規定，認為「奧男涉嫌重大刑案，經國際刑警組織或外國政府發布通緝或通知我國，予以禁止入國」。

移民署將持續會同外交部相關單位研議，並尋求西班牙等國政府的協助，絕不容許外國犯罪者將台灣視為躲避司法歸宿避風港。

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