毛巾塞嘴繩縛激戰！女控遭性侵　「嘿咻抵債同意書」還假醫師清白

▲桃園男子約女網友SM摩鐵激戰後不付錢，挨告性侵。（圖／記者林東良翻攝）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園張姓男子騙女網友小美(化名)自己是醫師，假裝要借她30萬，約她來摩鐵拿錢，兩人講好用SM綑綁、毛巾塞嘴方式激戰，並簽訂「雙方皆你情我願（發生）性行為」保密合約書。不料張男完事後，聲稱要跟朋友取錢，就將小美丟包在摩鐵。小美發覺被騙，怒告張男性侵。桃園地院審理，法官勘驗現場錄音及保密合約書，認定雙方為合意性交，判張男無罪。可上訴。

小美指控，張男謊稱自己是醫師，藉口要借她30萬並給她助眠管制藥為由，將她騙到摩鐵面交，並在房內不顧她掙扎，先拿毛巾塞住她的嘴，再用束帶綁住她雙手，強脫她衣褲性侵得逞，全程都有錄影為證。為了不讓她求救，張男還把電話線拔掉，將她的手機設飛航模式。

不過審理時，張男雖承認兩人有發生性行為，但堅稱小美欠他30萬，兩人講好以SM綑綁、塞毛巾方式進行性交易抵債。

法官勘驗手機錄影畫面，內容為小美坐在旅館梳妝台前，說「今天是民國111年5月18號，本人乙方……與甲方張男之今日發生之事，皆屬雙方你情我願有溝通好，並無強迫及非自願，事後皆不得追究法律刑事、民事之責任，如有違背，願賠償張男新台幣30萬元整之金額以上」，還簽署保密合約，內容記載「第一條：甲（指張男）乙（指小美）雙方皆你情我願（發生）性行為……」。

另根據錄影畫面，當鏡頭從摩鐵床上移動到右側窗簾時，小美也不斷發出「嗯、嗯、嗯、嗯」的聲音，夾雜著床墊壓縮聲，並穿插「你壓到我的手了」、「對不起，我不是故意的」等語，在長達1分25秒的影片中，小美皆未發出任何抗拒的言詞、行為等聲響。

法官依照相關證據，認定小美同意被張男拿毛巾塞嘴、束帶捆綁雙手，即便小美因此造成傷勢，也難認張男有違反意願，另張男月收3萬卻誆稱自己是醫師，完事後又藉口要跟朋友拿30萬給小美，將小美一人留在摩鐵，雖使小美在性交的對價上受到欺瞞，但僅影響小美對同意性交的動機，在「性交」一事上並無認知上的錯誤，沒有妨害小美的性自主權，判處張男無罪。可上訴。