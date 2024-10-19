撞死3人少年上囚車送往少觀所　首餐吃滷棒腿加滷蛋便當

▲曾姓少年無照駕駛撞死3人，並被法院裁定收容。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

台北市內湖區18日晚間發生嚴重車禍，15歲曾姓少年無照駕駛，偷開祖父的休旅車出門，卻在東湖市場撞進臭豆腐攤，導致3死2傷悲劇，少年則於稍早被裁定收容，現已坐上囚車前往法務部矯正署台北少年觀護所，而少年進所時將錯過晚餐時間，少觀所已為他準備好便當，首餐將會是滷棒腿、滷蛋、時蔬和豆皮粉絲湯。

據了解，曾姓少年疑似為了在同學面前炫耀，趁著祖父出國不在家時，偷開其休旅車前往找朋友，行經東湖市場時，疑似因會車緊張，車輛爆衝撞進市場內的知名臭豆腐攤，釀成3死2傷悲劇，曾少則被依過失致死罪裁定收容。

少年下午5時許坐上囚車前往少年觀護所，少觀所表示，將依新收程序對少年處置，進行例行的身體檢查和精神狀況評估，並讓他入住新收房，室友人數則要視舍房狀況而定。

而少觀所晚餐時間是下午4點半至傍晚5點，少年入所時將錯過晚餐時間，少觀所則已經為他準備便當，首餐菜色是滷棒腿、滷蛋、時蔬和豆皮粉絲湯，19日早餐為「榨菜肉絲麵」，午餐吃「泰式打拋豬、滷麵輪、炒鮮蔬、蜂蜜檸檬」，晚餐則是「沙茶炒肉絲、炒四季豆、炒鮮蔬、瓜子雞湯」。

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