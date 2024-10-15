寧夏夜市「一堆攤販消失了」　觀光客傻眼狂問！真相曝光　

▲寧夏夜市。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北超人氣「寧夏夜市」深受外國人、遊客青睞，然而最近不少人在網上驚呼，「怎麼整條街的攤販都消失了？」事實上，由於高壓磚鋪面老化、破損，寧夏夜市從9月就開始路面翻新作業，預計11月間可全部施作完成。

近來，不少網友陸續在Threads上發文，直呼「興高采烈帶國外朋友去朝聖寧夏夜市，結果發現攤販都不見了，是在維修嗎？應該不會消失吧！」「少了好多攤販好難過，沒看到我最愛的麻糬冰，還是其實暫時搬到其他地方了」、「剛剛經過寧夏夜市，發現路都封起來了，想吃個湯圓冰撲空...有人知道寧夏夜市怎麼了？」

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▲寧夏夜市施工路段。（圖／台北市政府提供）

對此，許多人留言表示，「寧夏夜市不能亡！既然已經打出知名度，整修也是必要的」、「我那天經過也是嚇到，好像是在整修路面吧」、「是在整修啦！嚇死我，以為寧夏夜市要不見了」、「寧夏夜市整修到11月，是還有開啦...但剩一半不到的樣子」、「我住寧夏夜市附近，雖然整修，旁邊的店還是有營業啦」。

事實上，寧夏夜市從9月開始，進行平陽街至民生西路段的磚面更新作業，同時一併辦理西側溝蓋板更新作業；不僅如此，新工處工務科指出，會協助市府市場處，辦理寧夏夜市水電管線預埋等工程，預計11月可全部施作完成。