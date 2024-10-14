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改善運動環境　陳亭妃爭取開元、大光國小跑道翻修重建　

▲爭取學校運動環境改善，立委陳亭妃、市議員陳怡珍，14日邀集教育部體育署及台南市體育局等單位會勘台南市北區開元國小、大光國小。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲爭取學校運動環境改善，立委陳亭妃、市議員陳怡珍，14日邀集教育部體育署及台南市體育局等單位會勘台南市北區開元國小、大光國小。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為積極推動台南市各級學校運動環境改善，立委陳亭妃、市議員陳怡珍14日邀集教育部體育署及台南市體育局等單位會勘台南市北區開元國小、大光國小，全面關注校園體育場地的現況與改善計畫。

這兩所學校操場、跑道等運動設施都已經年久失修，有待爭取中央經費改善，開元國小全密式PU跑道新建工程約為1200萬元、大光國小改善運動場跑道及操場設施整建工程約為982萬元，希望教育部體育署能盡速編列預算支應修復整建。尤其開元國小至今仍為紅土跑道，不僅紅磚粉易飛揚，學生跌倒容易受傷，維護不易，若是表面長苔還會打滑，急需全面更換為彈性PU跑道，希望讓孩子有更好的訓練活動場地。

▲爭取學校運動環境改善，立委陳亭妃、市議員陳怡珍，14日邀集教育部體育署及台南市體育局等單位會勘台南市北區開元國小、大光國小。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃指出，自己長期關心台南市校園環境設施，去年甫爭取多所學校老舊廁所整建，當時也有替學校爭取到操場改建經費，但由於校園腹地不大，若校內多個處所同時施工恐造成學生失去活動空間，增加安全疑慮。因此，在所有相關校園改建工程一個段落之後，立即邀集體育署、體育局來檢視、爭取這兩所學校早已超過使用年限、不堪使用的操場，現場看到的除了運動跑道的表面嚴重老舊磨損龜裂、耗損破洞，且部分跑道周圍內外側水溝蓋破損、排水功能不佳，一旦遇到下雨容易造成積水易滑倒，已經是學校師生及居民運動使用上造成傷害的隱形殺手。

▲爭取學校運動環境改善，立委陳亭妃、市議員陳怡珍，14日邀集教育部體育署及台南市體育局等單位會勘台南市北區開元國小、大光國小。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃等人會勘後，確認相關運動場地、跑道等設施確實亟需要改善，教育部體育署將請學者專家協助擬定相關改善整建計畫。陳亭妃強調，良好的體育場地不僅有助於學生的健康發展，更能激發孩子們參與體育運動的興趣。未來會積極爭取相關經費，確保各校園體育設施能符合安全與功能性需求，讓學校的孩子們有更優質、友善的運動環境，持續緊盯整建改善進度，盡早給孩子們更完善的學習校園環境。

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