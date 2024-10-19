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社會 社會焦點 保障人權

「白老師最愛香腸店」前違停想落跑　警嚇阻無效拔槍影像曝

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正二分局泉州街派出所警員，在9月底接獲民眾檢舉的交通違規，立刻前往現場取締併排停車，其中1台汽車駕駛經制止還想開車離去，所以警員當場掏槍喝斥，直到駕駛人停止後才收槍依規定開單告發，事後被民眾認為只是違規停車，認為警員還要拔槍實在是小題大作。警方今天公布監視畫面，強調執行絕對合法。

警方調查，李姓警員在9月29日下午4時許，接獲檢舉有民眾在知名的黃家香腸前違規停車，抵達中正區泉州街取締併排違規停車，但是其中1台自小客車駕駛不聽警員制止，還持續駕車離開現場，但是李姓警員卻直接掏槍警戒，但是槍口並未對準車輛以及駕駛人，並且當場要求停車。

▲▼北市警員取締違停，見到有車輛想離開，竟掏槍警戒引起議論。(圖／記者邱中岳翻攝）

北市警員取締違停，見到有車輛想離開，竟掏槍警戒引起議論。(圖／記者邱中岳翻攝）

等駕駛人將車子停下後才收槍解除警戒，並且當場開單舉發違規停車等相關裁處，但是警員在取締違規停車就拔槍讓民眾大感不解，認為警方這個行為是小題大作，北市警中正二分局督察組也立刻針對事件做出回應。

警方表示，依據警察人員使用槍械規範第4條，警察人員執行各項職務時，研判自身或他人可能遭受襲擊時，得持槍警戒。另警械使用條例第7條略以，警察人員使用警械之原因已消滅者，應立即停止使用。

其次，李姓警員持槍警戒之行為，係當下執勤員警認定自身有受危害之虞所方使用，衡酌使用警械時機尚無過當，最後，分局將持續加強員警執勤技巧及用槍時機的教育訓練，確實遵守「執行職務使用槍械作業程序 」。

據了解，民眾違停的位置，就在知名的黃家香腸前，該店原本就是許多老饕的口袋名單，加上韓國美食名家白種元曾來此拍攝，更吸引民眾大排長龍，違規停車時常可見。

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